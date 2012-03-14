Nevruz öncesi KCK operasyonu



T24 - İstanbul Maltepe'de KCK soruşturması kapsamında önceden belirlenen adreslere özel tim ve çevik kuvvet desteğiyle operasyon yapıldığı açıklandı.

Operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

Operasyonların KCK’ya yönelik olduğu öğrenildi.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi üzerindeki kompleksinde son hazırlıklarını yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler, Özel Tim ve Çevik Kuvvet polisleriyle, Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi önünde koordine oldu.

Önceden belirlenmiş adreslere art arda hareket eden polisler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Herhangi bir direnişle karşılaşılmayan operasyonların KCK’ya yönelik olduğu öğrenildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınanların bir bölümü, Adli Tıp Kurumu’na getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Öcalan'ın doğumgünü gözaltıları

Öte yandan geçen yıl 4 Nisan günü gerçekleştirilen Abdullah Öcalan’ın doğum günü kutlamalarına katılıp, örgüt propagandası yaptığı iddia edilen aralarında BDP İzmir İl Başkanı Fuat Mikailoğlu’nun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Geçen 4 Nisan’da Halfeti’de toplanan yaklaşık 13 bin kişi, Öcalan’ın doğum yeri olan Halfeti’ye bağlı Ömerli Köyü’ne gitti. Ömerli Köyü’ne giden kalabalık, Öcalan’ın doğduğu evi ziyaret edip, duvardaki fotoğrafları öptü, bahçesindeki toprağı beraberinde götürdü. Yaşananların ardından güvenlik güçleri, düzenlenen etkinlikte örgüt ve Öcalan lehine slogan atıp, poster taşıyan kişileri kamera kayıtlarından belirledi.

Yapılan çalışmanın ardından savcılıktan izin alan Terörle Mücadele Şubesi polisleri, sabah saatlerinde etkinliğe katıldıkları saptanan kişilerden 9’unu yakalamak için Şanlıurfa, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; BDP İzmir İl Başkanı Fuat Mikailoğlu, BDP İzmir İl yöneticisi Sultane Erkan, Arif Kaplan, Ahmet Karataş, Nevruz Tekin, Özer Tekin, Reşat Baydan ve Fırat Kaya gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan S.Ç. ise polisin baskını sırasında evinde bulunamadı.

Şanlıurfa’ya getirilecek olan 8 şüphelinin, ’Terör örgütü propagandası yapmak’, ’Suç ve suçluyu övme’ suçlarından sorgulanacakları öğrenildi. Öte yandan, polisin Öcalan’ın doğum gününe ilişkin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda 37 kişinin tutuklandığı, aynı etkinliğe katılıp suç işlediği belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonların süreceği de bildirildi.