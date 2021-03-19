Nevruz kutlamaları: Bu yıl nerede, nasıl yapılacak, gündem ne, pandemiyle ilgili hangi önlemler alınacak?

Geçen yıl pandemi nedeniyle düzenlenmeyen Nevruz kutlamaları bu yıl, onlarca kentte gerçekleştirilecek.

Nevruz'un 21 Mart olan tarihi, bu yıl Pazar gününe denk geliyor.

Kutlamalar, farklı kentlerdeki farklı sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bazı kentlerde Cumartesi bazılarında ise Pazar günü düzenlenecek.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Önlü: 65 başvurudan 32'sine izin verildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) başta olmak üzere çeşitli siyasi parti ve gruplar, Nevruz kutlamaları için tertip komiteleri oluşturarak, resmi makamlara izin başvurusunda bulundu.

Cuma günü BBC Türkçe'ye konuşan HDP Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü izinlerle ilgili, "65 yerde başvuru yapmıştık, bunların 32'sinde izin verildi, 26'sı reddedildi" bilgisini paylaştı; kalan kentlerde ise cevap beklendiğini söyledi.

İstanbul'daki miting Yenikapı Meydanı'nda

Önlü, yaptıkları başvuru sonucu İstanbul Valiliği'nden kentteki kutlamalara izin çıktığını açıkladı.

İstanbul'daki kutlama, 20 Mart Cumartesi günü Yenikapı Meydanı'nda saat 11.00'de başlayacak.

İstanbul, koronavirüs vaka oranı nedeniyle Pazar günü sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentler arasında yer alıyor.

Geçtimiz yıllarda aralarında Bakırköy Pazar Alanı, Zeytinburnu Kazlıçeçme Meydanı, Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nın da aralarında olduğu çeşitli noktalarda kutlanan Nevruz, bu yıl ilk kez Yenikapı Meydanı'nda kutlanacak.

HDP'li Öncü, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın İstanbul'daki mitinge katılacağını belirtti.

Diyarbakır, İzmir, Adana ve Mersin de kutlamaların yapılacağı kentler arasında

Öncü'nün aktardığına göre Batı kentlerinde; İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Kocaeli, yapılan başvurulara izin verilen şehirler arasında yer alıyor.

İzmir'deki kutlamaların 20 Mart Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenmesi planlanıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kutlamaların büyük bir bölümü ise 21 Mart'ta düzenlenecek.

Öncü; Diyarbakır, Van, Batman, Siirt'in bölgede izin çıkan kentler arasında olduğunu söyledi.

Diyarbakır'daki kutlamanın Bağlar ilçesinde düzenlenmesi planlanıyor.

Öncü, HDP Eş Genel Başkanı Mithar Sancar'ın Diyarbakır'daki kutlamaya katılacağını aktardı.

Diyarbakır, bölgedeki en büyük ve siyasi olarak en dikkat çekici Nevruz kutlamalarının yapıldığı kent.

2013, 2014 ve 2015'te, Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında, PKK'nın İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan lideri Abdullah Öcalan'ın mektupları okunmuştu.

Bu yıl gündemde ne var?

Kutlamaları düzenleyen kurumların açıklamasında göre bu yılki etkinlikler, "Newroz ateşiyle direnelim, özgürleşelim" başlığıyla gerçekleştiriliyor.

Öncü bu yılki mitinglerde hangi gündemlerin öne çıkacağına dair sorumuza özetle şu yanıtı veriyor: "Sayın Öcalan'a tecrit, kayyumlar, Kürtlerin ulusal birliği, partimize yönelik saldırılar, tutuklamalar, savaş politikaları, ekonomik sorunlar, yoksulluk..."

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, kutlamalara katılacak olanların, HDP'ye kapatma davasına karşı tepki göstermek için miting alanlara gideceklerine dair söylemlerinin yoğunluğu dikkat çekiyor.

Ne tür önlemler alınacak?

Peki, miting alanlarında pandemiyle ilgili hangi önlemler alınacak?

Öncü, "Devlet bazı yerlerde sayı kısıtlaması getiriyor. Kimi risk alanları var; kimi yerlerde mevcut kapasitenin yüzde 50'sine, kimi yerlerde yüzde 30'una izin veriliyor. Kimi yerlerde Newroz'a izin verilmiş ama müziğe, halaya izin verilmiyor."

Kendilerinin alacakları önlemleri sorduğumuz Öncü şunları söylüyor:

"İllerdeki risk durumuna göre tedbirler alıyoruz. Maske, dezenfektan dağıtılması, girişte veya alanda sosyal mesafeye dikkat edilmesi vs.... Yani biz şu "Vatandaş tedbirini alsın gelsin" diye bir çağrı yapmadık, ihtiyaç olunan şeyler parti tarafından karşılanacak."