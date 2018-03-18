Nevruz etkinliğinde Afrin protestosu

Almanya'daki Nevruz gösterilerinin merkezi bu yıl Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover oldu. Nevruz gösterileri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ve çevresine yönelik askeri harekatını protesto eylemine dönüştü. Dondurucu soğuğa rağmen Almanya'nın çeşitli kentlerinden gelen binlerce kişi "Nevruz direniş-Direniş Afrin demektir" sloganı ile düzenlenen yürüyüş ve protesto gösterisine katıldı.

Hannover Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Thorsten Schiewe'nin DW Türkçe'ye verdiği bilgilere gösteriye 11 bin kişi katıldığı tahmin ediliyor.

Nevruz etkinliği, üç farklı girişim tarafından ortaklaşa düzenlendi. Almanya Kürt Demokratik Toplum Merkezi'nin (NAVDEM) yanı sıra Sol Partili milletvekili Tobias Pflüger'in öncülüğünde oluşturulan girişim ve aynı partiden milletvekili Dieter Dehm'in kurucusu olduğu Barış için Kültür Emekçileri adlı girişim etkinliği düzenleyen organizasyonlar oldu.

Afrin operasyonunun protesto edildiği etkinlikteki yürüyüş iki kez durduruldu.

PKK ve Öcalan bayraklarına izin verilmedi

Hannover'deki Nevruz kutlamaları, öğle saatlerinde iki ayrı koldan gerçekleşen protesto yürüyüşüyle başladı. Protesto yürüyüşlerinde, Türkiye'nin Afrin harekatının yanı sıra Almanya'ya da tepki gösterildi. "Alman tankları Afrin'den çıksın" şeklinde sloganlar atıldı. Göstericilerin ellerinde YPG ve YPJ'ye ait bayrakların bulunduğu dikkati çekti. Polis sözcüsü, YPG bayraklarının esasen yasak olduğunu, ancak Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunun protesto edildiği bu eylemde YPG bayrakları taşınmasına göz yumulduğunu belirtti.

Almanya İçişleri Bakanlığı PKK'ye yakın oldukları gerekçesiyle PYD ve YPG/YPJ bayrak ve flamalarını yasak kapsamına almış, ancak bu yasağın uygulanması konusundaki yetkiyi eyaletlerin güvenlik birimlerine bırakmıştı.

Protesto eylemlerinde PKK ve lideri Abdullah Öcalan'a ait sloganlara, bayrak ve sembollerin taşınmasına ise izin verilmedi.

Yürüyüş iki kez durduruldu

Schützen Meydanı'nda başlayan protesto yürüyüşü, Almanya'da yasak olan PKK'ya ve Öcalan'a ait bayrakların açılması ve sloganların atılması nedeniyle polis tarafından iki kez geçici olarak durduruldu.

Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Schiewe, PKK ve Öcalan'a ait bayrakların tespit edilmesi üzerine yürüyüşün durdurulduğunu ve organizatörlerden bunların kaldırılmasının talep edildiğini belirtti. Schiewe, organizatörlerin de bu talebi yerine getirilmesiyle yürüyüşe devam edilmesine izin verildiğini ifade etti. Organizatörler de, megafonla katılımcılara seslenerek, PKK'ya ilişkin sloganların atılmaması, bayrak ve sembollerin açılmaması çağrısında bulundu.

Ancak polisin yürüyüşü ikinci kez durdurması yaklaşık bir saat sürünce, göstericiler ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bazı göstericilerin, polise ellerindeki bayrakları attığı gözlendi. Polisin göstericileri uyarması ve göstericilerin buna son vermesiyle gerginlik büyümedi.

Polisin verdiği bilgilere göre, Am Küchengarten'da başlayan yürüyüş ise olaysız geçti.

Afrin harekatına son verilsin çağrısı

İki kortej de Hannover'in alışveriş merkezinde bulunan Opera Meydanı'nda son buldu. Burada yapılan konuşmalarda da Türk hükümetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Afrin harekatına son vermesi çağrısında bunuldu. Bunun yanı sıra Alman hükümetinden de Türkiye'ye silah ihracatının tamamen durdurulması talep edildi.

Opera Meydanı'nda bir konuşma yapanlar arasında bulunan Sol Parti milletvekili Dieter Dehm, Türkiye'nin Afrin ve çevresine yönelik askeri harekatını "işgal" olarak nitelendirdi. Dehm, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Suriye hükümeti tarafından talep edilmemesine rağmen, Türkiye'nin Suriye'ye girmesi açıkça uluslarası hukuka aykırı. Bu bir işgal" dedi. Eylemin organizatörleri arasında bulunan Dehm, Birleşmiş Milletler ve Alman hükümetinin "bunu açıkça dile getirmesi gerektiğini" vurguladı. Dehm, bu eylemlerle "Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracaatının tamamen durdurulması" mesajı da verdiklerini dile getirdi.

Etkinlikte HDP Eş Başkanı Pervin Buldan da bir konuşma yaptı. Konuşmasında Afrin'de "Siviller katlediliyor" diyen Buldan, bu durum karşısında Avrupa'nın sessiz kaldığını ifade etti. Alman hükümetinin Türkiye'ye silah ihracatını eleştiren Buldan, Berlin'e Afrin'de "Sivillerin katledilmesine seyirci kalmayın" çağrısında bulundu.

Opera Meydanı'nda kurulan sahnede konuşmalar yapılmasının yanı sıra şarkı ve türküler de söylendi. Stuttgart'tan gösteriye katılan ve sahnede türkü söyleyen Seher Stran, "artık bu savaşların bitmesini" istediklerini vurguladı. DW Türkçe'ye konuşan Seher Stran, "bir an önce Kürtlerin özgürlüğe ve barışa adım atmasını, Kürtlerin Türklerin de annelerinin artık ağlamamasını istediklerini" söyledi.

Opera Meydanı'nda da Öcalan bayraklarının açılması üzerine polis organizatörleri uyararak, bu bayrakların toplanmasını, aksi takdirde etkinliğin planlanandan önce sona erdirileceğini ifade etti. Bunun üzerine göstericilere yapılan anonsla, üzerinde Öcalan'ın fotoğrafı bulunan bayraklar indirildi. Bazı konuşmacılar ise PKK'ya destek sayılabilecek açıklamalarda bulundu.

Konuşmaların sona ermesinin ardından, Opera Meydanı'ndaki göstericiler dağıldı.

Eylemler nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı

Hannover'deki Nevruz etkinliği yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Sözcü Schiewe, stratejik nedenlerle polis sayısı hakkında bilgi veremeyeceğini, ancak Bremen, Berlin, Saksonya ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde de takviye güçlerin eylemler sırasında görev yaptığını vurguladı.

Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Schiewe, ilk tespitlere göre eylemler sırasında üç kişinin geçici olarak gözaltına alındığını söyledi. Schiewe, yasak olan sembol ve bayrakları taşımak ile polis mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle geçici gözaltına alınan bu kişilerin kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldığını belirtti. Sözcü, PKK ve Öcalan bayrakları taşınmasıyla ilgili olarak da suç duyurusunda bulunulduğunu, ancak bunlara ilişkin kesin sayı vermenin henüz mümkün olmadığına işaret etti.

Polisin yasak kararına mahkeme engeli

Nevruz gösterileri, Hannover Emniyet Müdürlüğünün yasak kararını, Hannover İdare Mahkemesi'nin hükümsüz kılması üzerine gerçekleşti. Emniyet Müdürlüğü'nün gösteriyi yasaklama kararı Hannover İdare Mahkemesi tarafından toplanma özgürlüğü gerekçe gösterilerek hükümsüz kılınmıştı. Emniyet Müdürlüğü, etkinliği PKK'ya destek olacağı gerekçesiyle yasaklamıştı.

Mahkemenin kararı üzerine Hannover'de Nevruz gösterileri için ayrı başvurularda bulunan NAVDEM, Sol Partili milletvekili Tobias Pflüger'in öncülüğünde oluşturulan girişim ve aynı partiden milletvekili Dieter Dehm'in kurucusu olduğu Barış için Kültür Emekçileri adlı girişim, ortak bir eylem düzenleme kararı almıştı.

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı, NAVDEM'i PKK'ya yakın bir kuruluş olarak kabul ediyor. Almanya'da PKK 1993 yılından bu yana faaliyetleri yasaklı örgütler arasında yer alıyor.