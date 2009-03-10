Nevruz ateşi çocukları yakmasın

Adana’da polise taş attığı için 14 yaşındaki çocuk üç yıl yedi ay hapis cezası aldı. 26 çocuğa verilen toplam ceza 75 yıl oldu. 21 Mart'ta kutlanacak Nevruz’un bu sayıları artırmasından korkuluyor.



İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi’nin, geçen yıl bu kentte yasadışı gösterilere katılan çocuklara ilişkin hazırladığı ‘hukuki’ bilanço, hayli ürtücü. Yargılaması bitip cezalandırılan çocuk sayısı 26; verilen toplam cezaysa, 75 yıl iki ay dokuz gün. Gözaltına alınan, tutuklanan, tutuksuz yargılanan ve davaları süren çocuk sayısıysa, 113. Cezalar şu maddelerden: Yasadışı örgüt üyeliği, örgüt propagandası... Şu an, Pozantı Çocuk Tutukevi’nde 71’i siyasi, 278 çocuk mahkûm var. İHD Şube Başkanı Ethem Açıkalın, bu Nevruz’da rakamların katlanacağını söylüyor.



Çocuklar hakkında geçen yıl Adana 6, 7 ve 8. ağır ceza mahkemelerinde verilen kararlardan bazıları şöyle:



- Ova Mahallesi’nde 9 Mart 2008’de yasadışı bir gösteriye katılan altı çocuğa, 17 Şubat 2009’da toplam 12 yıl ceza verildi.



- Küçük Dikili Beldesi’nde 21 Mart 2008’de Nevruz kutlamasında gözaltına alınan üç çocuk beş ay tutuklu kaldı. 10 çocuksa tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 26 Şubat 2009’de dosya karara bağlandı. Yedi çocuğa toplam 17 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verildi. 14 yaşındaki U.E’ye ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’tan 3 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Çocukların avukatı Cemşit Tabak “Dağdan adam gelip silahını teslim etse bu kadar ceza verilmiyor. Ayrıca çocukların yargılamasından hiçbir delil ortaya konulamadı” dedi.



- S.T. (17) ve A. T. (16) için 23 Mart 2008’de Nevruz’da slogan attıkları, Öcalan’ın posteri açarak örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açıldı. 17 Kasım 2008’deki son duruşmada örgüt propagandası yapmaktan altışar ay ceza verildi.



- 15 Şubat 2007’de, Öcalan’ın getirilişinin yıldönümündeki eylemden ötürü dava açılan dört çocuk için 11 Eylül 2008’de, toplam 17 yıl 8 ay 15 gün ceza verildi.



- A.B. (17), S.T. (16), M.N. (15): Seyhan’da 3 Şubat 2008’de yasadışı slogan atmaktan alındılar. A.B., dört ay tutuklu kaldı. 24 Ekim 2008’de; A.B. ve S.T.’ye dört yıl iki ay M.N.’ye ise 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.



- V.Ç. (17), Ö.Ç (17): 28 Aralık 2007’de katıldıkları korsan gösteri nedeniyle 3 Haziran 2008’de dörder yıl ceza aldılar.



- F.S. (17) ve A.B. (17) yasadışı slogan ve polise taş attıkları iddiasıyla 15 Ocak 2009’da toplam 10 yıl ceza aldı.



1 Ocak-31 Aralık 2008 arasında Adana ve Mersin’de yapılan gösterilerde 113 çocuk gözaltına alındı. Bunların çoğu, 2-6 ay arasında tutuklu kalıp ilk duruşmada tahliye edildi.

