-NEVRİYE DÖNÜYOR İSTANBUL (A.A) - 02.04.2011 - Belindeki ağrıları nedeniyle bir süredir oynayamayan Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı'nın kaptanı Nevriye Yılmaz'ın, 7 Nisan Perşembe gününden itibaren takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu tarafından kontrolden geçirilen Nevriye'nin ağrılarının azaldığı ve basketbol oynamasında bir sıkıntı olmadığı bildirildi. Hamzaoğlu, Nevriye'nin perşembe gününden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayabileceğini belirtti.