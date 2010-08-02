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Spor

NEVİN YANIT ALTIN MADALYASINI ALDI BARCELONA (A.A)

02 Ağustos 2010 02:02

-NEVİN YANIT ALTIN MADALYASINI ALDI BARCELONA (A.A) - 01.08.2010 - İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan ve bugün sona erecek olan 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar 100 metre engelli yarışını 12.63'lük dereceyle kazanan Nevin Yanıt, altın madalyasını aldı. Şampiyonanın düzenlendiği Olimpiyat Stadı'nda yapılan madalya töreninde Nevin Yanıt, kariyerinde ilk defa katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almanın sevincini yaşadı. Şampiyonada bayanlar 10 bin metre yarışını kazanarak Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran Elvan Abeylegesse'den sonra bugün de Nevin'in başarısıyla Olimpiyat Stadı'nda ikinci kez İstiklal Marşı çalınmış oldu.   Bu arada 100 metre engellide Nevin Yanıt'ın ardından 12.65 ile 2. olan Derval O'Rourke gümüş ve 12.68 ile 3. olan Alman Carolin Nytra da bronz madalyalarını aldı. Yarı finalde 12.71'lik derece yaparak daha önceden kendisine ait olan 12.74'lük Türkiye rekorunu geliştiren Yanıt, finaldeki 12.63'lük derecesiyle yaklaşık 1 saat gibi kısa bir sürede yeni bir Türkiye rekoruna imza atmıştı. Öte yandan 2012'de 21. Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Helsinki'nin tanıtımı için bugün düzenlenen yemeğe Nevin Yanıt da davet edilerek, Türk atlete günün anısına bir plaket verildi.

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