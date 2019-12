-NEVİN'İN HEDEFİ OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA KAZANMAK BARCELONA (A.A) - 01.08.2010 - 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar 100 metre engellide 12.63'lük derecesiyle Türkiye rekoru kıran ve altın madalya kazanarak bir ilki gerçekleştiren Nevin Yanıt, ''Evet söylüyorum, olimpiyatlarda altın madalya benim olacak'' dedi. Nevin yaptığı açıklamada, ''Gece geç yatmama rağmen uyuyamadım ve sabah da çok erken kalktım. Hala (Avrupa Şampiyonu muyum?) diye kendime soruyorum. İnanamıyorum'' şeklinde konuştu. Yarışma öncesinde otel odasından çıkarken, ''Başaracağım, ben birinci olacağım ve bu odaya birinci olarak döneceğim'' diye bir yerlere yazmak istediğini, ancak daha sonra bundan vazgeçtiğini anlatan Nevin, ''(Nasıl olsa beynimde yazılı) dedim. Odaya geldiğimde; Gerçekten yaptım mı yoksa, (ben uyanacağım ve tekrar yarışa mı gideceğim) diye düşündüm. Ama odaya ilk girdiğimde (evet başardım) dedim'' ifadelerini kullandı. Sabah kalkar kalkmaz hemen telefona sarılıp ailesi ve en yakın arkadaşıyla konuştuğunu ifade eden Nevin, ''Ailem zaten dün uyumamış, kutlama yapmış. Babam kendini tutamamış, elbisesiyle havuza atlamış. Şimdi de(Karşılamayı nasıl yapalım) diye soruyorlar'' diyerek, neşeli bir şekilde duygularını dile getirdi. 24 yaşındaki milli atlet, ancak madalyayı aldıktan sonra her şeyin farkına varacağını tahmin ederken, sözlerine şöyle devam etti: ''Çok farklı bir duygu aslında. O kadar çok çalıştım, o kadar çok emek verdim ki, aslında hep inandım ve inanarak antrenman yaptım. Cüneyt hoca bana hep (Herkes çalışıyor ama en çok isteyen bu madalyayı alacak) diyordu. Ben de hep (en çok ben istiyorum) diyordum. Piste çıktığımda da (ben alacağım) dedim. Barcelona'ya geldiğimden beri de (bu madalya benim) diyordum.'' Altın madalyaya her şeyden çok inandığını ve her şekilde rakiplerini geçmeye konsantre olduğunu belirten Nevin, ''Kafa olarak kendimi her şeye hazırlamıştım. Ben zaten Mersin'de yağmurun altında çamurda antrenman yaptım. Çimde bile koştum. (Beni hiçbir şey etkilemeyecek, yağmur da yağsa ben bu yarışı kazanacağım) dedim'' şeklinde konuştu. -NEVİN'İN SAÇINI ALEMİTU YAPTI, O DA ONUN OJELERİNİ SÜRECEK- Kırmızı-beyazlı ojeler, ay-yıldızlı kolye ve küpelerle yarışan Nevin, ''Belki kimse benim ne yapacağımın farkında değildi ama ben ne yapabileceğimi biliyordum. Orada gücünü kullanan benim. Yarışa hazırlanan benim. Ben her şeyimi hazırlamıştım. Küpelerimi çok önceden almıştım. Yarışta (ay yıldız olacak) dedim. Öyle olması gerekiyordu. Saçım da yapılıydı, hatta saçımı Alemitu yaptı. Beni hazırladı. Bugün de ben onun kırmızı-beyaz ojelerini süreceğim'' dedi. Avrupa şampiyonluğunu 'emeğin karşılığı'' diye gören Nevin, aynı şekilde dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğunu da kazanmaya inancının tam olduğunu vurguladı. Milli atlet, ''Evet söylüyorum, Olimpiyatlarda altın madalya benim olacak'' diye yineledi. Bundan sonrası için çok daha dikkatli olması gerektiğini, ''yediği yemeğe ve bastığı yere daha özen göstereceğini'' kaydeden Nevin, ''Altın madalyanın özel ve profesyonel hayatında değişiklik yapmasına izin vermeyeceğinin altını çizerek, ''Hep aynı Nevin kalacağım'' diyen başarılı atlet, ''Ben başardım bitti. O orada kaldı. Medyatik olmaktan korkmuyorum. Sadece ona dikkat etmek lazım, kendimi biliyorum'' diye ekledi. ''Avrupa'nın en iyisiyim ve bunun için çok daha çalışmalıyım'' diyerek bundan sonra antrenmanlara çıkacağını söyleyen Nevin, gelecek için de şu sözlerle iddiaları konuştu: ''Bir şansızlık olmadığı sürece ben kendime inanıyorum ve güveniyorum. Bunu başardım sonuçta, neden bunu dünya şampiyonasında da yapmayım ki? 12.63 olimpiyatlarda madalya alan bir derece. Ben bunun daha altına inebilirim. 12.37 olan olimpiyat rekoru kırmak, neden olmasın?'' ''Koşmak sana neyi ifade ediyor'' sorusuna ise Nevin, ''Artık hayatın anlamı. Vazgeçemediğim tek şey. Beni motive eden, her şeyden uzaklaştıran, hayattaki en güzel şey'' cevabını verdi. Nevin ayrıca, Avrupa Şampiyonası'nda 10 bin metrede altın madalya kazanan diğer milli atlet Elvan Abeylegesse ile ilgili yöneltilen bir soruya da ''O da sonuçta Türk bayrağını taşıyor ve bizi temsil ediyor. O yüzden bizim başarımızı, çıtamızı yükseltiyor'' değerlendirmesinde bulundu. -ANTRENÖR CÜNEYT YÜKSEL- Nevin Yanıt'ı 12 yaşındayken Mersin'deki ilköğretim okulunda keşfeden antrenörü Cüneyt Yüksel de yaptığı açıklamada, ''Nevin'in 12.63'lük derecesi benim için sürpriz olmadı. Rüzgar 0.5 idi, eğer 0.2 olsaydı o derece 12.50'lere inerdi'' dedi. Nevin'in antrenörü olarak kalmaya devam edeceğini ve bunun için gerekli tüm birikime sahip olduğunu, bu zamana kadar alınan başarılarla kanıtladığını dile getiren Yüksel, ''Ben atletizm kökenliyim, alaylıyım. Ben bu işin üniversitesini okudum. 5. kademe antrenörlük belgesine sahibim. Yurt dışında birçok seminerlere gittim. Bu işi bilimsel yapıyorum. Ama ben hiçbir zaman hiçbir yerde bunu söylemem. O bende gizli kalsın. Ben mütevazi olmayacağım. 12.76 koştuğunda (Nevin'i başkasına verir misin) dediler. Vermem. 12.63 koştuğunda yine diyeceklerdir. Lola Johns ile arasındaki zaman farkı yüzde 8 ise ben onu kimseye vermem. Ben bilimin her şeyini kullanıyorum'' değerlendirmesini yaptı. Bir atletin kapasitesini geliştirmesinde antrenörün payının ''yüzde 100'' olabileceğini savunan Yüksel, ''Bu kadar iddialı konuşuyorum. Bu kafilede sprint konusunda sadece Nevin mi yetenekli? Diğer sporcularımız da çok yetenekli, onların da antrenörü var. Ama demek ki onlar dikişi tutturamadılar. Antrenör arkadaşlarımız yetersiz mi? Yok, ona da katılmıyorum. Benim bu kumaşı dikme tarzım farklıymış demek ki'' ifadelerini kullandı. Türk antrenör, Türkiye'nin yeni ''Nevin Yanıtlar'' keşfedebileceğine vurgu yaparak, ''Ben hep söylüyorum. Anneler çok yetenekli çocuklar doğuruyor ama bunu bulup, keşfedip, üzerinde çalışmak gerekiyor. 70 milyon nüfusta biz 10-15 tane yetenekli çocuk bulamıyor muyuz? Var, çok yetenekli ama şartlar imkanlar çok önemli'' dedi. ''Nevin'in bu seviyeyi muhafaza edebilmesi için anahtar ne'' sorusuna ise Yüksel, ''Dün bu saatlerde Avrupa Şampiyonu olmayan Nevin Yanıt ve onun antrenörüydük. Bugünden sonra da öyle devam edeceğiz. Yoksa ne oldum delisi olursanız. Olmaz. Çalışma, çalışma, çalışma.. Bir sözümüz vardır: Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan insanlarla dolu'' cevabını verdi. Yüksel ayrıca, Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre bayanlarda altın madalya kazanarak bir ilki gerçekleştiren eski atlet Süreyya Ayhan ve antrenör Yücel Kop'un telefon ederek, Nevin'i tebrik ettiklerini ve bundan dolayı hem Nevin'in hem de kendisinin çok duygulandığını sözlerine ekledi.