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Spor

Nevin yarı finalde

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde bayanlar 100 metre engellide Türkiye'yi temsil eden Nevin Yanıt, seçmelerde ilk 16'ya girerek, yarı finalde yarışmaya hak kazandı.

18 Ağustos 2008 03:00


 


''Kuş Yuvası'' olarak adlandırılan Ulusal Stat'ta gerçekleştirilen atletizm yarışmalarının 3. gün akşam bölümünde 5 seride toplam 40 atletin katılımıyla bayanlar 100 metre engelli seçmeleri yapıldı.İlk seride koşan Nevit Yanıt, 12.94'lük derecesiyle 8 atlet arasında 3. sırada yer aldı. Yanıt, toplamda ise 12. sırayı alarak, yarı finalde yarışma hakkını elde etti.

Seçmelerde en iyi dereceyi ise 12.68 saniyeyle İspanyol atlet Nnkiruka Josephine Onyia elde etti.Bayanlar 100 metre engellide yarı final yarışmaları, bugün TSİ 14.40'dan itibaren 2 seri halinde toplam 16 atletin katılımıyla yapılacak.

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