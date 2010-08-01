-NEVİN YANIT'TAN ÇİFTE BAŞARI BARCELONA (A.A) - 31.07.2010 - Milli atlet Nevin Yanıt, 20. Avrupa Şampiyonası'nda bayanlar 100 metre engelli yarı final yarışında 12.71'lik derecesiyle serisinde birinci olarak finale yükselirken, Türkiye rekoru da kırdı. Nevin, kendine ait 12.74'lük Türkiye rekorunu 3 salise geliştirerek, 12.71'e taşıdı. Avrupa Şampiyonası tarihinde 100 metre engellide final koşacak ilk Türk atlet olan 24 yaşındaki Nevin Yanıt, şampiyonanın yarı final serilerinde mücadele eden toplam 16 atlet arasında en iyi dereceyi elde etme başarısını da gösterdi. Nevin, final için umutlu olduğunu ve madalya istediğini belirtti. Bayanlar 100 metre engelli finali TSİ 21.25'te yapılacak.