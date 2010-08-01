-NEVİN YANIT AVRUPA ŞAMPİYONU BARCELONA (A.A) - 31.07.2010 - Milli atlet Nevin Yanıt, 20. Avrupa Şampiyonası'nda bayanlar 100 metre engellide Türkiye rekoru kırarak, Avrupa şampiyonu oldu. İspanya'nın Barcelona kentinde devam eden şampiyonada bayanlar 100 metre engellide piste çıkan Yanıt, 12.63'lük derecesiyle kendine ait Türkiye rekorunu geliştirerek, altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa şampiyonası tarihinde 100 metre engellide ilk kez final koşan Türk atlet olma başarısını gösteren Yanıt, yarı final serisinde kırdığı 12,71'lik Türkiye rekorunu 8 saliseyle geliştirerek altın madalyaya uzandı.