-NEVİN YANIT YARI FİNALDE BARCELONA (A.A) - 30.07.2010 - 20. Avrupa Şampiyonası'nın 4. günü sabah seansında bayanlar 100 metre engelli seçmelerinde piste çıkan milli atlet Nevin Yanıt, rahat bir şekilde yarı finale kalmayı başardı. 8'erli 4 grup şeklinde yapılan seçmelerde, grubunda 12.89'luk derecesiyle birinci olan Nevin, en yakın rakibi Belarus atlet Alina Talai'ye 28 salise fark attı. Nevin, şampiyonanın yarın akşamki seansında yarı final, bunu geçmesi halinde de final koşacak. Bugünkü yarışı değerlendiren Nevin, ''İyiydi. Tabii ki bunu bekliyordum. Rakiplerimi kayda alıyorum ama iyi bir dereceye sahibim ve bunun için de onlardan çok önde olmam gerekiyordu'' dedi. Milli atlet, altın madalyayı hedeflediğini, ancak her şeyin yarışta neler yapacağına bağlı olduğunu ve temkinli olmayı tercih ettiğini vurguladı.