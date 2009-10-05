Nevin Yanıt rotasını 'Avrupa'ya çevirdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen “12. Dünya Atletizm Şampiyonası”nda final koşma hedefine ulaşamayan Mersinli milli atlet Nevin Yanıt, önümüzdeki yıl İspanya'da yapılacak Avrupa Salon Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

16. Akdeniz Oyunları ve 25. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda birinci gelerek iki altın madalya kazanan, ancak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarı finalde elenen Yanıt, hazırlıklarına antrenörü Cüneyt Yüksel nezaretinde, Mersin'de yapımı büyük oranda tamamlanan sentetik yüzeyli atletizm pistinde başladı.

Yanıt, yaptığı açıklamada, Berlin'deki şampiyonada final koşmayı çok arzuladığını, ancak tecrübesizliğinin kurbanı olduğunu söyledi.

Katıldığı her yarışın kendisine ayrı bir tecrübe kazandırdığını, Dünya Salon Şampiyonası'nın da bunlardan biri olduğunu belirten Yanıt, “Çünkü bu tür şampiyonalarda çok iyi atletlerle yarışıyorum. 3-5 yıl öncesine kadar televizyonlarda izleyebildiğim atletlerle yarışabilmek bana heyecan veriyor. Ama artık onları yenebileceğimi düşünüyorum” dedi.

Hedefinin önümüzdeki yıl İspanya'da yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu bildiren Yanıt, şunları söyledi:

“Avrupa Şampiyonası'ndan önce Katar'da yapılacak Dünya Salon Şampiyonası var, ancak asıl hedefim Avrupa Şampiyonası olacak. Oldukça zorlu geçeceğine inandığım bu şampiyona için şimdiden çalışmalara başladım. Eksiklerimi antrenörümle birlikte gidererek en iyi şekilde hazırlanacağım. Avrupa Şampiyonası'nda final koşacağıma inanıyorum. Çünkü sprint gibi bir branşta Türkiye adına önemli başarılara imza attım. Bundan sonra neden olmasın.”



-“TARTAN PİSTTEN SENTETİK YÜZEYLİ PİSTE”-



Yanıt, Kocavilayet'te yapımı tamamlanan sentetik yüzeyli atletizm pistinin başarı çıtasını yükseltmesinde önemli bir etken olacağını söyledi.

Daha önce hazırlıklarını antrenörü Yüksel'in bir fabrikadan getirdiği lastik paletle Tevfik Sırrı Gür Stadı'na yaptığı tartan pistte gerçekleştirdiklerini anlatan Yanıt, “Rakiplerime her türlü imkan sağlanırken, ben güç koşullarda hazırlıklarımı sürdürüyordum. Artık Avrupa standartlarındaki tartan pistimize kavuştuk. Toprak sahada hazırlanırken büyük başarılara imza atmıştım. Artık çok daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum” diye konuştu.



-“4 YIL ÖNCE TALİHSİZ BİR OLAY YAŞAMIŞTI”-



Antrenörü Cüneyt Yüksel de Avrupa Salon Şampiyonası'nın yapılacağı 2010'un, Nevin Yanıt için önemli olduğunu söyledi.

Yanıt'ın 4 yıl önce yarıştığı şampiyonada talihsiz bir olay yaşayarak engele takılıp düştüğünü hatırlatan Yüksel, “Ancak bunun üzerinden uzun zaman geçti. Akdeniz Oyunları ve Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda birinci gelerek iki altın madalya kazandı. Son Dünya Salon Şampiyonasında ise yarı final koştu. Dolayısıyla birçok uluslararası şampiyonaya katılarak tecrübesini artırdı” dedi.

Nevin'in Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağına inandığını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

“ABD ve Jamaikalılar, sprint konusunda dünyanın önemli ülkeleri arasında bulunuyor. Bu da Nevin açısından bir dezavantaj oluşturuyor. Ancak, Avrupa ile başa baş gidiyoruz. Bu da Avrupa'da madalya kazanma şansımızı artırıyor. Bunun için şimdiden çalışmalara başladık. Katar'da yapılacak Dünya Salon Şampiyonası ana hedefimiz olacak. Birinci etap hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Mart ayından sonra da Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam edeceğiz.”

Yüksel, yapımı tamamlanan pistle ilgili ise “Bizim için hayaldi. Bu hayalimizin gerçekleşmesi bize mutluluk verdi. Kendimi Mersin'de değil de Avrupa'nın bir şehrinde gibi hissediyorum” diye konuştu.

Pistin Nevin'in başarısını artırmanın yanında, yeni nesil sporcular için de önemli olduğuna dikkati çeken Yüksel, böylelikle Mersin'in atletizmde sahip olduğu potansiyelin harekete geçirilebileceğini sözlerine ekledi.