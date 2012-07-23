Nevin Yanıt rekorunu tazeledi!

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Nevin Yanıt, kadınlar 100 metre engellide 12.61 ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Nevin Yanıt, kadınlar 100 metre engellide, 12.61'lik derecesiyle, kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Eskişehir'de süren şampiyonada Nevin Yanıt, 12.63 ile kendisine ait olan Türkiye rekorunu 12.61'lik derecesiyle geliştirerek, kategorisinde birinci oldu. Balkan Atletizm Şampiyonası'na, 10 ülkeden 276 sporcu katılıyor.

‘Bu derece, LONDRA'da finalde yarışmam için yeterli’

Eskişehir'de düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda, kadınlar 100 metre engellide 12.61 ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştiren Nevin Yanıt, "Bu derece Londra'da finalde yarışmam için yeterli. Finali hedefliyorum, olimpiyat finalinde de elimden geleni yapacağım" dedi.

Yanıt, yaptığı açıklamada, daha önceki rekorun 12.63'lük dereceyle kendisine ait olduğunu hatırlattı.

Şu anda elde ettiği 12.61'lık derecenin kendisi için iyi olduğunu ifade eden Yanıt, "Çünkü, olimpiyatlardan önce benim için büyük bir moral oldu. Bundan önce Helsinki'deki 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda birinci olmuştum. Fakat soğuk havada yarışmıştım. Onun da etkisi vardı. Orada unvanımı korumak önemliydi. O yüzden dereceye koşmadım. Burada bu dereceyi elde etmem beni daha da çok umutlandırdı. Bu yüzden çok mutluyum. Bu derece Londra'da finalde yarıştıracak bir derece. Finali hedefliyorum, olimpiyat finalinde de elimden geleni yapacağım" dedi.

Milli atlet Nevin Yanıt'ın antrenörü Cüneyt Yüksel de, Balkan Atletizm Şampiyonası'nın antrenman planlarından olduğunu belirterek, bu yarışta Nevin Yanıt'ın son durumunu gördüklerini kaydetti.

Yanıt'ın İsviçre 'nin Luzern kentinde düzenlenen EAA Permit Yarışması'nda 12.73'lük derecesiyle ikinciliği elde ettiğini anımsatan Yüksel, "Her şey yolunda, antrenmanlar düzgün. Olimpiyatlara iki haftalık süre kaldı. Bunun üzerine katacağımız bir iki şey var. Onun dışında yarışmaları bekleyeceğiz" dedi.