-NEVİN YANIT: EMEK VERDİM İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - İspanya'nın Barcelona kentinde sona eren 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar 100 metre engellide altın madalya kazanan Fenerbahçeli sporcu Nevin Yanıt ve yüksek atlamada finalde yarışan Burcu Ayhan, basın mensuplarının karşısına çıktı. Sporcular, antrenör Cüneyt Yüksel ve Fenerbahçe Kulübü Atletizm Şube Kaptanı Fikret Çetinkaya'ın katılımıyla Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki basın toplantı odasında soruları yanıtladı. Altın madalyayı Türkiye'ye getirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Nevin Yanıt, ''Çok çalıştım, çok emek verdim, çok inandım ve başardım. Bundan daha büyük mutluluk yok'' dedi. Nevin Yanıt, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Budapeşte'de takımlar şampiyonasında yaptığı 12.74'lük derece hatırlatılarak yöneltilen soru üzerine şunları söyledi: ''Antrenör ve sporcu kendini bilir. Performansım çok iyiydi. Bu yıl çok iyi çalıştım. Tabii sadece bu yılla kıyaslamamak gerekir. 2007'de Macaristan'da 23 yaş altı Avrupa Şampiyonu oldum. 3 yıl sonra neden büyüklerde de şampiyon olmayayım diye kafama koymuştum. Bunun için antrenmanlarda kendimi biliyordum. Macaristan benim için çok önemli bir yarıştı. Kendimi gösterdim ki 6. engele de takılarak 12.74'ü koştum. Birinci olacağımı biliyordum, kafama koymuştum. Stresli falan değildim. Bugün benim günüm olacak dedim.'' Zor şartlarda yılmadan çalışarak bugünlere geldiğini ifade eden Nevin Yanıt, ''İnanmak, çalışmanın yanında başarıyı artırıyor. Biz de sadece inandık'' dedi, bir soru üzerine koşarken takı takmayı çok sevdiğini belirterek şöyle devam etti: ''Böylelikle yarışta rakiplerimi baskı kurma anlamında daha çok etkilediğimi düşünüyorum. 'Ben rahatım iyiyim, hiçbir şey umurumda değil' demek istiyorum. Birinci olacağımı biliyordum, finale böyle hazırlandım. Fenerbahçe Kulübü'nün atletiyim. Lig yarışına çıktığımda da tırnaklarım sarı ve lacivert oluyor. Küpelerim sarı oluyor.'' -BURCU AYHAN'IN GÖRÜŞLERİ- Burcu Ayhan da Avrupa Şampiyonası'nda finalde yarıştığı için çok mutlu olduğunu belirterek, ''Amacım dünyanın en iyileri arasında finalde yarışabilmekti. Amacıma ulaştım. Devamının geleceğine inanıyorum. İlerleyen yıllarda ilk 5, diğer yıllarda da ilk 3 içinde olacağıma inanıyorum'' diye konuştu. Antrenör Cüneyt Yüksel, atletizmde bugüne kadar Türkiye'de sadece uzun mesafede Süreyya Ayhan'ın aldığı bir altın madalya bulunduğunu hatırlatarak, ''Türkiye'den sprinter ve atlayıcı çıkmaz diye bir düşünce vardı. Ama tabii ki çıkar. Hayal ettiğiniz sürece düşünceleriniz olur. Mutluyuz. 2-3 gündür düşüncelerimizi anlatamıyoruz, fakat çok duygu yüklüyüz. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum'' dedi. Antrenör Yüksel, önlerinde birkaç Diamond Lig yarışı bulunduğunu bildirerek, ''Gelecek seneyle ilgili açıkçası tam plan yapmadım. Bu yarışlar bir bitsin, beyinsel olarak dinlenelim, tabii ki Dünya Şampiyonası'nı düşünüyoruz. Hayal ettiğim en büyük olay, olimpiyatlar. Asıl hedef o. 12.50'leri koşturmayı düşünüyorum'' diye konuştu. Cüneyt Yüksel bir soru üzerine de yüksek motivasyon sağlayabilmesi için MP3 çalarında İstiklal Marşı'nı dinlemesini Nevin'den kendisinin istediğini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü Atletizm Şube Kaptanı Çetinkaya ise böylesine başarılı sporculara sahip olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, gelecek için atletizmde önemli projelerinin bulunduğunu kaydetti. ''Bu daha başlangıç, Fenerbahçe'nin ve milli takımın ileride kazanacağı çok madalya var'' diyen Çetinkaya, sözlerini, ''Fenerbahçe Kulübü olarak atletizm takımlarımız için 3 yıllık bir hedef koyduk. 3 yıl içinde şampiyonlar ligini kazanmayı düşünüyoruz. Birtakım projelerimiz var. Önümüzdeki günlerde basında yer alacak. Ciddi dünya yıldızları var'' diye sürdürdü.