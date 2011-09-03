-Nevin Yanıt elendi DAEGU (A.A) - 03.09.2011 - 13. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, bayanlar 100 metre engelli yarı finalinde koşan Nevin Yanıt elendi. Daegu Stadı'nda yapılan yarışta ilk seride mücadele eden Türk atlet, 13.31'lik bir derece elde etti. Nevin Yanıt, bu derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada ise 22. sırada yer aldı. Milli atlet, elde ettiği derecesiyle serisinde ve genel sıralamada sadece birer sporcuyu geçebildi ve şampiyonaya veda etti. Bayanlar 100 metre engelli yarışmasının finali bugün TSİ 15.00'de yapılacak.