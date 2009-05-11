Nevin Yanıt Berlin'i düşünüyor



2008 Pekin Yaz Olimpiyatları'nda bayanlar 100 metre engellide yarı finalde elenen milli Atlet Nevin Yanıt, Ağustos ayında Berlin'de yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda final koşmayı hedefliyor.



Milli atlet Nevin Yanıt, Ağustos ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda final koşmak istediğini söyledi.



Yanıt kamp yaptığı Adana'da yaptığı açıklamada, bayanlar 100 metre engellide Türkiye rekortmeni olduğunu belirterek, aynı zamanda 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonuluğu bulunduğunu ve son olarak da 2008 Pekin Olimpiyatları'nda bayanlar 100 metre engellide yarı finalde yarışarak Türkiye'de bir ilki başardığını ifade etti.



Ağustos ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'na hazırlandığını anlatan Yanıt, ''Çalışmalarım tüm hızıyla sürüyor. Hedefim Dünya Atletizm Şampiyonası'nda final koşmak. 2007 yılında yapılan Dünya Şampiyonasında yarı finalde yarışmıştım. Ancak heyecan ve tecrübesizlik nedeniyle yarı finalde elenmiştim. Olimpiyatlara katılarak büyük bir tecrübe kazandım. Artık tecrübeliyim, Dünya Şampiyonası'nda final de yarışıp dönmek istiyorum. Finale kaldıktan sonra da kürsü için yarışacağım. Ama öncelikli hedefim finale kalmak'' dedi.



Yanıt, Dünya Şampiyonası öncesi bazı yarışlara da katılacağını hatırlatarak, ''Önce Avrupa Milletler Kupası Yarışlarına, ardından İtalya'nın Pescara kentinde 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında 16'ıncısı gerçekleştirilecek Akdeniz Oyunları'na onun ardından ise Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'na katılacağım. Bu yarışmalar benim için hazırlık yarışları niteliğinde olacak. Asıl hedefim dünya şampiyonası. Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim'' diye konuştu.





