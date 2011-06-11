-NEVİN YANIT 100 METREDE 4. OLDU İSTANBUL (A.A) - 11.06.2011 - Atletizmde ''EAA Permit'' 66. Cezmi Or Kupası yarışmaları İstanbul'da yapıldı. ENKA Sadi Gülçelik Spor Sitesi'nde gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin yıldızlarıyla, dünya atletizminin tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Avrupa Şampiyonu Türk atlet Nevin Yanıt, bayanlar 100 metre yarışında 13.50'lik dereceyle 4. sırada yer aldı. 100 metre engelli yarışını Kanadalı sporcu Angela Whyte 13.10'luk derecesiyle ilk sırada tamamlarken, Belaruslu Alina Talai 13.21'lik derecisiyle 2., Litvanyalı Sonata Tamosaityte 13.34'lük derecesiyle 3. sırada yer aldı. Bulgar sporcu Vania Stambolova 400 metre engelli yarışında olduğu gibi, bayanlar 400 metre mücadelesinde de yeni oyunlar rekorunun sahibi oldu. 51.43'lük derece yapan Stambolova, ABD'li Moushaumi Robinson'un 52.59'luk derecesini geliştirdi. Bu yarışta Stambolova'yı 52.57'lik derecesiyle takip eden Birsen Engin 2., 52.80'lik derecesiyle de Pınar Saka 3. oldu. -RAMİL GULİYEV'DEN 200 METREDE OYUNLAR REKORU- Erkekler 200 metrede Azeri asıllı Türk sporcu Ramil Guliyev 20.32'lik derecesiyle yeni oyunlar rekorunun sahibi oldu. Guliyev 200 metrede yine kendisine ait olan ve 2009 yılında kırdığı 20.42'lik rekoru geliştirdi. Bu kategoride İngiliz Riki Fifton 20.87'lik derecesiyle 2., Yunan Likourgos-Stefanos Tsakonas 20,92'lik derecesiyle 3. oldu. 5000 metre mücadelesinde Etiyopyalı Abayneh Ayele 13.29.85'lik dereciyle birinci olurken aynı zamanda yeni oyunlar rekorunun sahibi oldu. Eski rekor 13.55.51 ile Kenyalı Kipruto Tanui'ye aitti. 5000 metrede Kenyalı Paul Kemboi 13.30.67'lik derecesiyle 2., Güney Afrikalı Gladwin Mzazi 13.39.77'lik derecesiyle 3. sırada yer aldı. 5000 metre yarış listesinde ismi olan Türk atlet Halil Akkaş, yarışta yer almadı. -FATİH AVAN'DAN DA OYUNLAR REKORU GELDİ- Cirit atmada Türk sporcu Fatih Avan 82.48'lik derecesiyle ilk sırada yer alarak, yeni oyunlar rekorunun sahibi oldu. Bu kategoride oyunlar eski rekoru 78.89'luk derecisiyle İsrailli Vadim Bavikin'e aitti. Fatih Avan bu derecesiyle aynı zamanda Türkiye sınırları içerisinde en iyi derecesini elde etmiş oldu. Cirit'te Ukraynalı Roman Avramenko 82.43'lük derecesiyle ikinci, yine Ukraynalı Dmytro Kosynskiy 81.92'lik dereceyle üçüncü oldu. -MERVE AYDIN'IN İSYANI- 66. Cezmi Or Kupası yarışlarında bayanlar 800 metrede (23 Yaşaltı) 2.03.84'lük derecesiyle birinci olan Merve Aydın, yarışların ardından gelecek hafta İzmir'de yapılacak Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Lig Yarışları için milli takımda yer almadığını öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı. Gözleri yaşlı bir şekilde ''Benim Türkiye adına yarışmamı istemiyor musunuz? Başka ülke adına mı yarışayım. Bitti artık yarışmayacağım'' şeklinde ifadeler kullanırken, yetkililer ve antrenörleri uzun süre Merve ile konuşarak milli sporcuyu sakinleştirmeye çalıştı. İzmir'deki yarışlarda 800 metrede Merve'nin yerine Yeliz Kurt'un milli takıma alındığı öğrenildi. Kurt'un kış sezonundan bu yana açık yarış koşmaması nedeniyle tercih edildiği ifade edildi. Bu arada, şu anda bir çocuk bekleyen milli atlet Elvan Abeylegesse de yarışları izleyenler arasında bulundu.