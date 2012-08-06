Nevin Yanıt, Aslı Çakır Alptekin ve Gamze Bulut yarı finale yükseldi

Nevin Yanıt, Olimpiyatta kadınlar 100 metre engellide aldığı 12.70'lik derecesi ile finallere adını yazdırdı. Yarı final ve final yarın TSİ ile 21.15'te başlayacak. Aslı Çakır Alptekin ile Avrupa ikincisi Gamze Bulut yarı finale yükseldi.



100 metre engellide üst üste iki kez Avrupa Şampiyonu olan Nevin Yanıt, Olimpiyat seçmelerinde aldığı 12.70 ile finallere kalmayı başardı.

Bu sezon için 12.59 hedef koyarak 2012 Londra'ya gelen Yanıt, yarıştan sonra kendisini çok yormadığını ve heyecanla yarınki finalleri beklediğini söyledi. Ancak Nevin'in bu sözlerinden birkaç dakika sonra Jamaikalı elendi.

Yanıt, kendisinden daha iyi derece yapan Foster-Hylton'ın hatırlatılması üzerine daha önce Jamaikalı atleti geçtiğini gene geçebileceğini dile getirdi.

Yanıt'ın yarın yapılacak finallerde en önemli rakipleri ABD'li Lolo Jones (12.68), Avustralyalı Sally Pearson (12.57) ve Kellie Wells (12.69) olacak.



Favori elendi



Yarışların en önemli favorisi Jamaikalı Brigitte Foster-Hylton ise seçmelerde takıldığı engel nedeniyle yavaşladı va finallere kalamadı. Deneme turlarında 12.45 derece yapan Foster-Hylton, seçmelerde ancak 13.98 yaparak sonuncu oldu.

Finalin en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Jamaikalı atlet bu sonucun ardından sinir krizi geçirdi ve yerlerde süründü.



Aslı Çakır Alptekin de yarı finalde



Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 1500 metrede 2. seride koşan Aslı Çakır Alptekin 4:13.64'le serisinde 3. olarak yarı finale yükseldi. Aynı seride koşan Gamze Bulut da yarı finalde yarışmaya hak kazandı.