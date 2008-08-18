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Spor

Nevin sondan birinci!

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde bayanlar 100 metre engellide Türkiye'yi temsil eden Nevin Yanıt, 8 atlet arasında 13.28 saniyelik derecesiyle son sırada yer aldı

18 Ağustos 2008 03:00

''Kuş Yuvası'' olarak adlandırılan Ulusal Stat'ta gerçekleştirilen atletizm yarışmalarının 4. gün akşam bölümünde 2 seride toplam 16 atletin katılımıyla bayanlar 100 metre engelli yarı final yarışmaları yapıldı.

Seçmelerde 12.94 saniyede koşarak yarı finalde yarışmaya hak kazanan Yanıt, yarı finalde ilk seride koştu ve 8 atlet arasında 13.28 saniyelik derecesiyle son sırada yer aldı. Yanıt, toplamda ise 14. sırayı alarak, finale kalan 8 atlet arasına giremedi.

Bu arada 2. seride 2 atlet, engellere takılarak sakatlanıp, yarışı tamamlayamadı. Yarı finalde en iyi dereceyi, 12.43 saniyeyle ABD'li atlet Lolo Jones yaptı. Atletizmde bayanlar 100 metre engelli finali, yarın TSİ 17.30'da yapılacak.

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