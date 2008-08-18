Nevin sondan birinci!

''Kuş Yuvası'' olarak adlandırılan Ulusal Stat'ta gerçekleştirilen atletizm yarışmalarının 4. gün akşam bölümünde 2 seride toplam 16 atletin katılımıyla bayanlar 100 metre engelli yarı final yarışmaları yapıldı.



Seçmelerde 12.94 saniyede koşarak yarı finalde yarışmaya hak kazanan Yanıt, yarı finalde ilk seride koştu ve 8 atlet arasında 13.28 saniyelik derecesiyle son sırada yer aldı. Yanıt, toplamda ise 14. sırayı alarak, finale kalan 8 atlet arasına giremedi.



Bu arada 2. seride 2 atlet, engellere takılarak sakatlanıp, yarışı tamamlayamadı. Yarı finalde en iyi dereceyi, 12.43 saniyeyle ABD'li atlet Lolo Jones yaptı. Atletizmde bayanlar 100 metre engelli finali, yarın TSİ 17.30'da yapılacak.

