Neville sözleşmesini uzattı

Muntari’den MANU'ya gözdağı

'MANU dünyanın en iyisi'

Tecrübeli defans oyuncusu, teknik direktör Alex Ferguson'un da katıldığı imza töreninde, "Hayatım boyuncu en çok oynamak istediğim kulüpteyim. 1 yıl daha bu formayı giyeceğim için çok mutluyum" derken, hocası Ferguson ise, "Gary, gerçek bir profesyonel. Ona hayranım. Sakatlığını atlatarak, sahalara iyi bir dönüş yaptı. Önümüzdeki sene de bizimle birlikte olmasından mutluluk duyuyorum" diye konuştu.34 yaşındaki savunma oyuncusu 1992'den beri giydiği Manchester United formasıyla 565 maça çıkarken, birçok önemli başarıya da imzasını attı. İstatistiklerde, geçen sezon kazanılan Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında sakatlığı sebebiyle fazla görev alamadığı görülse de Neville'in, Kırmızı Şeytanlar'ın en önemli oyuncularından olduğu belirtildi.