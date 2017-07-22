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Neve Şalom'un ardından Balat Ahrida'da da provokasyon

Türk Yahudi Toplumu, "Maalesef Neve Şalom sinagogumuza yapılan provokasyonu biraz evvel en eski sinagogumuz Balat Ahrida'da yaşadık" açıklaması yaptı

22 Temmuz 2017 21:04

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dedektör yerleştirilmesini öne sürerek Neve Şalom Sinagogu önünde gerçekleşen "gösteri"nin ardından benzer bir olay Türkiye'nin en eski sinagogu olan Balat Ahrida'da meydana geldi. 

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Türk Yahudi Toplumu, "Maalesef Neve Şalom sinagogumuza yapılan provokasyonu biraz evvel en eski sinagogumuz Balat Ahrida'da yaşadık" açıklaması yaptı. 

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Neve ŞalomBalat Ahrida
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