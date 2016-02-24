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Dünya
Deutsche Welle

Nevada'da zafer Trump'ın oldu

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Nevada eyaletinde başkan adaylığı için yapılan ön seçimi Donald Trump kazandı.

24 Şubat 2016 10:52


Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı için yarışan Amerikalı milyarder Donald Trump, Nevada eyaletindeki ön seçimi kazandı. Son seçmen buluşmasının sona ermesinin hemen ardından CNN televizyonu 69 yaşındaki Trump'ı galip ilan etti. Trump, partili rakipleri Marco Rubio ve Ted Cruz'u açık farkla geride bıraktı.

Donald Trump daha önce de iki eyalette ön seçimi kazanmış ve sadece Iowa'da Ted Cruz tarafından geçilmişti. Nevada'da favori gösterilen Trump'un bu galibiyeti 1 Mart'ta 12 eyalette birden yapılacak olan ön seçimler açısından büyük önem taşıyor.

Nevada, Cumhuriyetçi Parti'nin ABD'nin batı yakasında ön seçim yaptığı ilk eyalet oldu. Başkan adayının belirleneceği temmuz ayındaki delegeler buluşmasındaki oy sayısı açısından Nevada önemli rol oynamıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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