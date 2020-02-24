Nevada'da büyük farkla kazanan Bernie Sanders, yarışı kopartmak için gözlerini 'Süper Salı'ya dikti

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Nevada'da rakiplerine ciddi bir fark atarak büyük bir zafer elde eden Demokrat aday adayı Bernie Sanders, Demokrat Parti ön seçim yarışında açıkça favori haline geldi.

Demokrat Parti'nin Kasım ayında Donald Trump'ın karşısına çıkaracağı başkan adayını belirleyecek öne seçim süreci önümüzdeki Cumartesi günü (29 Şubat 2020) South Carolina eyaletinde devam edecek ve ardından 3 Mart'ta sürecin en kritik günü sayılan 'Süper Salı' gerçekleşecek. Sanders, 14 eyaletin, Samoa'nın ve yurtdışındaki Demokratların oy kullanacağı ön seçim gününde başarılı sonuçlar alarak rakipleriyle farkı ciddi boyutlara taşımak istiyor.

Kendini 'Demokrat sosyalist' olarak tanımlayan bağımsız bir senatör olan Sanders'ın aldığı başarılı sonuçlar bazı gruplarda endişe yarattı. South Carolina'nın en güçlü Demokratı Jim Clyburn, Sanders'ın kendini 'Demokrat sosyalist' olarak tanımlamasının birçok kişiyi rahatsız ettiğini söyledi.

MSNBC programcısı Chris Matthews'ın Sanders'ın anketlerdeki yükselişini Almanya'daki Nazilerin Fransa'yı işgal edişiyle kıyaslaması büyük tepki gördü.

Sanders Iowa'da rakiplerinden daha fazla oy toplamasına rağmen delegelerde 2. sırada kaldı. Vermont Senatörü New Hampshire'da ve Nevada'da ise birinci oldu.

Şu ana kadar yapılan ön seçimlerde Sanders 34, Pete Buttigieg 23, Elizabeth Warren 8, Joe Biden 8 ve Amy Klobuchar 7 delege kazandı.

Economist dergisinin ulusal anketlerden derlediğine göre Bernie Sanders yüzde 27 ile anketlerde üstün. Kısa süre önce yarışın favorisi olarak görülen Biden'sa yüzde 15'e kadar düştü. İkinci sırada son haftalarda büyük bir yükseliş yakalayan Michael Bloomberg bulunuyor.