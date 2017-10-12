"Neustadter'e 5 milyon Euro'luk teklif" iddiası

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Rus futbolcu Roman Neustadter için ülkesinin takımlarından Spartak Moskova'nın 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı ileri sürüldü.

Spartak Moskova ekibinin Rus savunmacıyla sezon başında da ilgilendiği ve 3 milyon Euro civarında bir teklifle sarı-lacivertli ekibin kapısını çaldığı biliniyordu. Ancak Simon Kjaer'in Sevilla'ya transferinin ardından teknik direktör Aykut Kocaman, oyuncunun satılmaması yönünde yönetime görüşünü bildirmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre Moskova ekibi, Neustadter için yaptığı teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardı. Luis Neto'nun da takıma katılmasının ardından sarı-lacivertli ekibin, Rus savunmacıyı almak için kararlı görünen Spartak Moskova ekibine Ocak ayında vereceği cevabın farklı olabileceği düşünülüyor.