T24 LogoT24 Logo
Spor

"Neustadter'e 5 milyon Euro'luk teklif" iddiası

Rus ekip, daha önce de sarı-lacivertlilerin kapısını transfer için çalmıştı

12 Ekim 2017 18:45

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Rus futbolcu Roman Neustadter için ülkesinin takımlarından Spartak Moskova'nın 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı ileri sürüldü.

Spartak Moskova ekibinin Rus savunmacıyla sezon başında da ilgilendiği ve 3 milyon Euro civarında bir teklifle sarı-lacivertli ekibin kapısını çaldığı biliniyordu. Ancak Simon Kjaer'in Sevilla'ya transferinin ardından teknik direktör Aykut Kocaman, oyuncunun satılmaması yönünde yönetime görüşünü bildirmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre Moskova ekibi, Neustadter için yaptığı teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardı. Luis Neto'nun da takıma katılmasının ardından sarı-lacivertli ekibin, Rus savunmacıyı almak için kararlı görünen Spartak Moskova ekibine Ocak ayında vereceği cevabın farklı olabileceği düşünülüyor.

ETİKETLER

Roman NeustadterFenerbahçeSpartak MoskovaTransferEuro35Milyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24