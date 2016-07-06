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Spor

Neustadter, Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza attı

Fenerbahçe savunma oyuncusu Roman Neustadter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

06 Temmuz 2016 20:18

Almanya'nın Schalke 04 takımıyla sözleşmesi sona eren Rus oyuncu Neustadter'i transfer etti.

Ülker Stadı'nda yapılan imza törenine, sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da katıldı. Yeni sezonda giyeceği "33" numaralı Fenerbahçe formasıyla imza törenine çıkan Rus stoper, Fenerbahçe'de olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Neustadter, çok büyük bir kulübe geldiğini ifade ederek, "Burada olmaktan dolayı mutluluk yaşıyorum. Bu formayı giymekten dolayı gururluyum. Harika bir stadımız var. Taraftarının her zaman arkasında olduğu, dev bir kulübe geldim. Bu takıma yardımcı olmak istiyorum. Takım arkadaşlarım, hocamız ve taraftarımızla birlikte başarılı olmak istiyoruz" dedi.

Transfer sürecinde Türkiye'den başka bir kulüple görüşmediğini de belirten Neustadter, "Futbolda çok fazla dedikodu olur. Başka takımlarla görüştüğüm doğrudur ama Türkiye'den başka bir takımla konuşmadım. Almanya dışında oynamak istiyordum, Fenerbahçe de benim için en iyi adım oldu" şeklinde konuştu.
Bir soru üzerine hem defans, hem de defans önünde oynayabildiğini ifade eden Roman Petrovich Neustadter, "Her iki pozisyonda da oynayabilirim. Her iki pozisyonda oynayacak teknik bilgiye sahibim. Takım oyuncusu olarak nitelendiriyorum kendimi. Hocam bana nerede görev verirse orada oynamaya hazır olurum" dedi.
 

 

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