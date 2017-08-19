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Spor

Neumayr: Gol pozisyonunda topu iyi kontrol ettim, sonra bütün şartlar kusursuz hale geldi

"Hem gol attığım için hem de puan aldığımız için mutluyum"

19 Ağustos 2017 03:09

Süper Lig'in ikinci haftasında takımının Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada oldukça güzel bir gol atarak beğeni toplayan Neumayr, gol pozisyonunu "Şanslıydım, topu iyi kontrol ettim. Sonrasında bütün şartlar kusursuz hale geldi" sözleriyle yorumladı.

Neumayr, maç sonunda şöyle konuştu:

Zorlu bir rakiple karşılaşacağımızı biliyorduk. Beşiktaş oldukça iyi bir takım. Orta alanı iyi kapatmaya çalıştık. Güçlü olduğumuzu düşündüğümüz ortalardan iki tane gol yedik. Maçın geri kalanında iyiydik.

Olivier topu bana geldiğinde etrafım boştu, şanslıydım ki iyi kontrol ettim. Sonrasında bütün şartlar kusursuz hale geldi. Hem gol attığım için hem de puan aldığımız için mutluyum.

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