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Spor

Neuer'e iki gol atan Ronaldo tarihe geçti

Dün geceki Şampiyonlar Ligi maçını Real Madrid 2-1 kazandı

13 Nisan 2017 14:11

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih’e 2 gol birden atmayı başaran Cristiano Ronaldo, futbol tarihine geçti.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer’i Allianz Arena’da iki kez avlayan Cristiano Ronaldo, tarihte Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.

İlk kez Manchester United’ın 10 Nisan 2007’de Roma’yı 7-1 yendiği karşılaşmada bir Avrupa kupasında gol atmayı başaran Portekizli oyuncu, bundan 10 yıl 2 gün sonra attığı iki golle 100’e ulaştı. 32 yaşındaki oyuncu, 50. golünü de Nisan 2013’te Galatasaray’a karşı atmıştı.

Şampiyonlar Ligi’nde 97, UEFA Süper Kupası’nda 2 ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 tane gol atmayı başaran oyuncu, 100’ler kulübüne Lionel Messi’den önce ulaşmayı başardı.

UEFA kulüp turnuvalarında en çok gol atan oyuncular 
1- Cristiano Ronaldo 100 gol / 143 maç
2- Lionel Messi 97 gol / 118 maç
3- Raul Gonzalez 76 gol / 158 maç

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Şampiyonlar LigiBayern MünihCristiano RonaldofutbolManuel NeuerAllianz Arena

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