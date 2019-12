Nets uzatmada güldü

NBA Europe Live organizasyonunun ilk maçında New Jersey Nets, normal süresi 91-91 biten maçta Miami Heat'i 100-98 mağlup etti.







NBA takımlarını Avrupalı basketbolseverlerle buluşturan NBA Europe Live'da perde, Miami Heat-New Jersey Nets karşılaşmasıyla açıldı. Nets normal süresi 91-91 biten maçta, Heat'i 100-98 mağlup etti.



Karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 önde geçen Heat, devreyi de 49-43 önde kapattı. Takımlar üçüncü çeyrekte de başa baş bir oyun sergilerken, son bölüme Miami Heat 68-64 üstün girdi. Ancak oyunu bırakmayan Nets, normal süresi 91-91 biten maçtan, uzatma devresi sonunda 100-98 galip ayrılmayı başardı.



New Jersey Nets'te Devin Harris 21 sayıyla en skorer isim olurken, Douglas-Roberts 18 sayı – 6 ribaunt, Eddie Gill 14 sayı, Josh Boone da 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. Nets'de ayrıca Ryan Anderson da 9 sayı – 9 ribauntla dikkat çekici bir performans sergiledi.



Miami Heat'te ise Michael Beasley 21 sayı – 7 ribaunt, Dwyane Wade de 21 sayı – 5 ribauntla oynadılar. Heat'te Shawn Marion 10 sayıyla çift hanelere ulaşan bir başka isim olurken, istatistiklerinde 7 de ribaunt yazdırdı.



New Jersey Nets ile Miami Heat, 12 Ekim'de Londra'da yeniden karşı karşıya gelecek ve saat 21.00'de başlayacak bu maç da NTV'den canlı yayınlanacak.



NBA Europe Live'ın diğer ayakları ise, 14 Ekim Salı ve 17 Ekim Cuma günü Washington Wizards ve New Orleans Hornets arasında, Berlin ve Barcelona'da gerçekleştirilecek. Bu iki maçı da basketbolseverler NTV Spor'dan canlı olarak izleyebilecekler.