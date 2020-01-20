Netlix'in patronu, Prens Harry ve Meghan Markle'ı radarına aldı

Online dizi/film platformu Netflix'in içerik yöneticisi Ted Sarandos, Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak kendi geçimlerini sağlama kararı alan Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle ile iş yapmaya sıcak baktığını söyledi.

Kraliyet ailesindeki üst düzey yetkilerini bırakarak Britanya ve Kanada arasında kendi geçimlerini sağlayacak bir kararı alan Sussex çifti bundan sonra farklı işlerde çalışabilecek, reklam anlaşmaları yapabilecek.

Los Angeles'da bir etkinlikte konuşan Sarandos, Prens Harry ve Meghan Markle ile iş yapma sorusu sorulduğunda "Kim ilgilenmez ki? Tabii ki" dedi.

Bir önceki ABD Başkanı Barack Obama ve Michelle Obama da başkanlık süresi tamamlandığında Netflix ile program anlaşması imzalamıştı.