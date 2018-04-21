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Netflix'in kurucusu kahkaha attı: Rahat ol Melih Gökçek, darbe falan planlamıyoruz

"Bu sadece bir film"

21 Nisan 2018 12:32

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in suikast, yeni darbe planı ve son olarak da, "Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olayların işareti Netflix dizisi La Casa De Papel'in fragmanında verildi" demesi 'dalga' konusu oldu. Netflix'in kurucusu Reed Hastings görüşen Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Gökçek'e mesaj getirdi. Buna göre Hastings kahkaha atarak Gökçek'in sıradışı iddialarına "Bizim böyle bir niyetimiz yok" diyerek cevap verdi.

Özkök'ün bugünkü köşesine taşıdığı olayla ilgili Hasting Gökçek ile ilgili sorulara şu cevapları veriyor: 

- Son günlerde Türkiye’nin en çok konuşulan konularından birisiniz. Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, ‘La Casa de Papel’ dizisinin ikinci sezonunun anonslarını görmüş. Bir tweet attı.

Sosyal medyada böyle bir şey duydum ama ne olduğunu bilmiyorum.

- Güya Türkiye’de yeni bir ayaklanma yapılacakmış, Netflix’in ikinci sezon tanıtımlarında yeni bir ayaklanma teşvik ediliyormuş...

(Büyük bir kahkaha atarak cevap veriyor) Bizim böyle bir niyetimiz yok.

- Melih Gökçek’i tanıyorum. Bu cevap onu tatmin etmez. Benim aracılığımla Melih Gökçek’i rahatlatmak için “Sayın Başkan içiniz rahat olsun. Bu sadece bir film. Komplo teorileri ile işimiz yok. Darbe falan planlayan yok” der misiniz?

Evet aynen bu mesajı iletebilirsiniz...

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