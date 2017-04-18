T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Netflix'in büyüme oranı beklentilerin altında

İnternette film ve dizi izleme sitesi Netflix beklentilerin altında büyüme gösterirken, ABD'de yeni üyelerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre üçte bir azaldı. Şirket, büyüme olasılıklarının yine de 'devasa' olduğunu duyurdu.

18 Nisan 2017 07:16

İnternette film ve dizi izleme sitesi Netflix, yılın ilk üç ayında beklentilerin altında büyüme gösterdi. Dev şirket rakamlara rağmen büyüme olasılığının "devasa" olduğunu söyledi.

Yılım ilk çeyreğinde Netflix 5.2 milyon olan beklentilerin altına düşerek, 4.95 milyon yeni üyeyi siteye çekebildi.

ABD'de yeni üyelerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre üçte bir azaldı. Diğer ülkelerde ise üyelerin sayısı yüzde 22 düştü.

Netflix yetkilileri ise, bu düşüşün büyük oranda bazı popüler TV dizilerinin ikinci çeyreğe sarkıtılmasından kaynaklandığını belirttiler.

Türkiye'de de önemli bir izleyici kitlesi olan House of Cards gibi dizilerin yeni bölümleri yılın ikinci çeyreğine bırakılmıştı.

Bilim kurgu dizisi Stranger Things de, Netflix'in en çok tutan original yapımları arasında.

Netflix yetkilileri, bu haftasonuna kadar 100 milyon üyeye ulaşacakları beklentilerini paylaştı.

Bir başka beklenti, yılın ilk yarısında toplam yeni üye sayısının her şeye rağmen 8.15 milyona erişeceği yönünde.

Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 8.42 milyondu.

Netflix'in CEO'su Reed Hastings "Bu iyi bir başlangıç" diyerek şirketin büyüme fırsatının halen "devasa" olduğunu ifade etti.

Hastings ayrıca, yeni dizi ve diğer yapımlara yatırım yaparak üye sayısını artırma amacında olduklarını dile getirdi.

Öte yandan şirket, gelirlerini geçen yılın ilk üç ayına göre neredeyse üçte biri artırarak 2.64 milyar dolara çıkardı. Toplam gelir 29 milyon dolardan 178 milyon dolara yükseldi.

Ancak şirketin hisseleri, beklentilerin altındaki büyüme verilerinin açıklanması sonrası gelen hayal kırıklığının etkisiyle yüzde 3 azaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NetflixABDDevDiğerTVHouseCardsStranger ThingsCEO Reed HastingsToplam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24