Netflix Türkiye'den heteroseksist paylaşım

Netflix Türkiye, bir oyuncunun diziye girmesi üzerine tüm kadınların bu kişiden hoşlanacağı ve tüm erkeklerin bozulacağı imasında bulunan heteroseksist bir paylaşım yaptı.

Netflix Türkiye, The Witcher dizisinde Geralt karakterini Henry Cavill’in oynayacağını heteroseksist bir paylaşımla duyurdu.

Kaos GL'nin aktardığına göre, emojilerle bu haberden tüm kadınların “yakışıklı bir oyuncu olması” sebebiyle çok mutlu olacağını tüm erkeklerinse bozulacağını ima eden mesajı tepkiler gecikmedi.

Kullanıcılar, Netflix’in heteroseksist paylaşımına yorumlarla şaşkınlıklarını “Sen Netflix’sin, seksist tweet atmamanı öneririm”, “Heteroseksizm mi kaldı ya? Netflix’sin sen büyük düşün, kataloğunuz gibi davranın lütfen” ve “Hem içeriksiz hem heteronormatif” gibi yorumlarla dile getirdiler.