Netflix: Türkiye'de tuvalette dizi izleyenlerin oranı yüzde 7

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, Netflix'in 22 ülkede 37 bin 50 kişiyle gerçekleştirdiği bir araştırmasında, Türkiye'de tuvalette cep telefonundan dizi izleyenlerin oranının yüzde 7 olduğu bilgisini aktardı. Koloğlu, araştırmaya göre Türkiye'de platformu takip edenlerin yüzde 77'sinin yalnızca evlerinde değil, işe gidip gelirken, otobüs yolculuğu yaparken veya uçaktayken bile cep telefonu ya da tablet gibi ne bulduysa, film ve dizi seyrettiğini belirtti.

Sina Koloğlu'nun, "Tuvalette bile dizi izliyoruz!" başlığıyla (22 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Tablet, telefon ve bilgisayar... Film ve dizi izleyemediğim üç aygıt.

Geçenlerde uçakta karşı koltukta oturan bir vatandaş, tablete gömülmüş, aralıksız dizi izliyordu. Sanki beyazperde ya da plazma televizyon önündeymiş rahatlığıyla. Yolculuk süresini, inmesini ve kalkmasını çıkar, havada 30 dakika...

Netflix, bir araştırma yapmış.

22 ülkeden 37 bin 50 kişiye sormuş.

Bu platformu takip edenlerin yüzde 67’si, Türkiye’dekilerin de yüzde 77’si sadece evlerinde değil, işe gidip gelirken, otobüs yolculuğu yaparken veya uçaktayken bile cep telefonu ya da tablet gibi ne bulduysa, film ve dizi seyrediyor.

Asıl çarpıcı sonuç, bizde tuvalette bile cep telefonundan dizi izleyenlerin oranı yüzde 7. Fena bir oran değil.

Dikizliyor ve yorum yapıyor

Sadece elinde alet, film ve dizi izleyenle yetinmiyoruz. Bizle birlikte etrafımızdakiler de izlediğimizi seyrediyor. Türkiye’den araştırmaya katılanların yüzde 43’ü, dışarıda film ve dizi seyrederken, etrafındakileri gizlice onların ekranına bakarken yakaladıklarını söylüyor.

Yetmiyor, bir de yorum yapıyorlar.

Bu oran, yüzde 21. Yani hem dikizliyor hem de yorum yapıyor. Enteresan bir ayrıntı... Bu merak, başka bir duruma yol açıyor.

İstemeden bir yapımın devamını öğrenenlerin oranı, yüzde 13. Çünkü dikizleyen için dedurum aynı. Kendisi de benzer yöntemle dizi izliyor. Onun da gözetleyenleri mutlaka var. İzleyenler ve onları dikizleyenlerin saadet zinciri.

İzlerken utanıyoruz!

İzlediğimiz dizi ya da filmin, tabuları yıkan sahneleri yüzümüzü kızartıyor.

Bir otobüs seyahatinde gözlerin, ‘ne ayıp film izliyor, terbiyesiz’ diyecekleri hissine kapılıyoruz...

Bu oran, ‘izlediğimden utanıyorum’ başlığında, yüzde 13’ü gösteriyor. Bu oranı yüksek buldum.

Muhabbet out, dizi in

Araştırmada, ‘Film ve dizi izlemek, etrafla muhabbetten daha önemli’ diyenlerin oranı, bizde yüzde 47. Bu rakam, araştırmanın yapıldığı 22 ülkedeki en yüksek oran. Yüzde 27’si ekrana bakarken, etrafındakileri görmezden ve duymazdan geldiğini söylüyor. Şaşırtmayan bir sonuç.

Çay bahçelerinde gazoz içen sevgililer yerini cep telefonunda dizi izleyenlere bıraktı. Bir gözlemim, bizim konserlerde en önden yer ayırtıp, sonra cepten mesaj atarak programı bitirenleri çok gördüm.

Her türlü tüketen teknolojiye bağımlı olmaya gönülden razıyız. Belki de Orwell Cumhuriyeti burasıdır...