Netflix Türkiye'den gönderme, Ece Üner'den yanıt: Psikolojide bir kural varmış...

Netflix Türkiye, İşin Aslı programında psikolojiye ilişkin yaptığı "Psikolojide bir kural varmış" tespitiyle sosyal medyada gündem olan spiker Ece Üner'e esprili bir şekilde göndermede bulundu. Ece Üner ise, Netflix'in paylaşımına yanıt verdi.

Spiker Ece Üner, konuk olduğu Aslı Şafak’ın 'İşin Aslı' programında "Psikolojide bir kural varmış: 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa ve birisi meseleyi uzatıyorsa o seninle ilgili bir problem değildir. O, onunla ilgili problemmiş. Bunu anladığın andan itibaren zaten aydınlanıyorsun. Vay bana nasıl söylenir, vay beni sevmiyor mu, beni aşağılıyor mu, beni aldatıyor mu… Sen değilsin kardeş mesele. Egonu öldür. Ego zaten çok büyük bir düşman" ifadelerini kullandı.

Netflix Türkiye, sosyal medyada gündem olan konuşmaya gönderme yaparak, "Psikolojide bir kural varmış, üst üste 3 kere bir diziyi önermene rağmen karşındaki kişi izlemiyorsa bu seninle ilgili değil onunla ilgili bir durummuş" yazdı.

Ece Üner de Netflix Türkiye'nin tweetine, kendi fotoğrafının Netflix'in popüler dizisi Squid Game'de yer alan karaktere yerleştirilmiş halini paylaşarak, "Bence artık oyun sürelerini revize etmelisiniz" şeklinde cevap verdi.

Netflix Türkiye de Squid Game'de yer alan bir başka karakterin yalnız olduğu bir anın gif'ini paylaşarak Üner'e yanıt verdi.