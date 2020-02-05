Netflix Türkiye, 30 günlük deneme süresini kaldırdığını doğruladı

Online dizi platformu Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Kurum sözcüsü tarafından yapılan açıklamada farklı kampanyaların başlatılacağı kaydedildi. Netflix Türkiye, diğer ülkelerde de deneme sürümünün kaldırılacağını ifade etti.
Platforma giriş yapıldığında '30 Gün Ücretsiz Deneme' ibaresi adı altında sunulan paketin artık yer almadığı görülüyor. Ayrıca ilgili destek makalesine giriş yapıldığında sayfada şu yazı mevcut;
"Şu anda ülkenizde ücretsiz deneme sunulmamaktadır. Yeni üyeliğinizi başlatmak için Netflix.com adresine gidin, size en uygun planı ve ödeme seçeneğini seçin, e-posta adresinizi girin, bir parola belirleyin ve izlemeye başlayın.
Netflix üyeleri, dizi ve film kataloğunun tamamına anında erişebilir. Yayın planları, cihazlar ve daha fazlasına ilişkin bilgiler Netflix nedir? başlıklı sayfada bulunabilir.
Netflix üyeliğinizi başlattıktan sonra üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz"
Kurumdan konu hakkında yapılan açıklamada, "Netflix olarak Türkiye’de yeni üyeler kazanmak ve onlara harika bir Netflix deneyimi sunmak için farklı kampanyalar planlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
T24'ün, Netflix Türkiye'nin açıklamasının net olmadığını sorması üzerine "Ücretsiz deneme" hizmetinin kaldırıldığı doğrulandı. Netflix Türkiye, bu uygulamanın başka ülkeler için de geçerli olacağını ifade etti.