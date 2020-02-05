Netflix Türkiye, 30 günlük deneme süresini kaldırdığını doğruladı

Online dizi platformu Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Kurum sözcüsü tarafından yapılan açıklamada farklı kampanyaların başlatılacağı kaydedildi. Netflix Türkiye, diğer ülkelerde de deneme sürümünün kaldırılacağını ifade etti.

Platforma giriş yapıldığında '30 Gün Ücretsiz Deneme' ibaresi adı altında sunulan paketin artık yer almadığı görülüyor. Ayrıca ilgili destek makalesine giriş yapıldığında sayfada şu yazı mevcut;