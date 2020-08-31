Netflix’te bazı dizi ve filmler ücretsiz yayınlanıyor

Webrazzi’nin haberine göre; “Netflix’i Ücretsiz İzleyin” gibi bir seçenek hizmete sunuldu.

Stranger Things ve Elite gibi dizilerin ilk bölümleri ile Murder Mystery, The Two Popes, Bird Box gibi orijinal filmler ücretsiz olarak izlenebiliyor. Ancak bu özellik şu anda sadece web için aktif edildi. Telefonlarda veya akıllı TV’lerde bu özellik yer almıyor.