Netflix, Kanye West'in hayatını anlatan belgeseli satın aldı

Netflix, rapçi Kanye West'in hayatının son 21 yılını anlatan bir belgeselin yayın haklarını satın aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kanye West'in hayatında annesinin ölümünden geçen yıl ABD Başkan adaylığına kadar son 21 yaşananları anlatan belgesel, Netflix'e satıldı. Belgeselin bu yıl içinde piyasaya çıkması bekleniyor.

Variety'e konuşan bir kaynak belgeselin 30 milyon dolara satıldığına yönelik haberleri yalanladı.

Geçen aylarda reality yıldızı Kim Kardashian'la boşanan rapçi Kanye West, son yıllarda kıyafet tasarımlarıyla da gündeme geliyor.