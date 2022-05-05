Netflix'e 'abone düşüşünü sakladın' davası

Davada, şirketin yatırımcılara 19 Ekim 2021 ve 19 Nisan 2022 tarihleri ​​arasında yanlış bilgi verdiği ve abone sayısındaki gözle görülür düşüşü sakladığı belirtilerek, şirketten tazminat talep edildi.

Netflix'in hisseleri, abone sayılarında düşüş yaşandığının duyurulmasının ardından ocak ayında yüzde 20 değer kaybetmişti. 20 Nisan'da ise platformun 200 bin abone kaybettiği ve 2.5 milyon yeni abone hedefine ulaşılamadığı açıklanmıştı.

Bunun sonucunda şirket, bir gün içinde tarihindeki en büyük kaybı yaşadı. Hisse fiyatları 199.87 dolara kadar geriledi.

Öte yandan şirket, yaşanan kaybı Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatıyla ilişkilendirdi. Netflix'in Rusya'daki faaliyetine son vermesi, 700 bin kadar abone kaybetmesine neden olmuştu.