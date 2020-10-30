Netflix, David Beckham'ın hayatını anlatacak; 172 milyon liraya anlaşıldı

Netflix bu kez Beckham ailesini radarına aldı. David Beckham'ın kariyeri ve özel hayatına odaklanacak proje için 172 milyon TL'lik anlaşma imzalandığı öne sürüldü.

ABD merkezli yayıncılık devi Netflix, birbirinden ünlü isimlerle anlaşmaya devam ediyor. Yüzlerce özel film ve dizi içeriğiyle her gün yeni bir atılım yapan Netflix, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama ile Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin ardından rotayı bu kez Beckham ailesine çevirdi.

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın yaşamına odaklanacak bir proje yapmak isteyen Netflix, bu kapsamda adımlarını hızlandırdı. İngiliz basınında yer alan iddialara göre ABD’li şirket Beckham ailesiyle 16 milyon sterlin (172 milyon TL) karşılığında anlaştı.

45 yaşındaki Beckham’ın merkezde olacağı yapımda, ünlü futbolcunun Manchester United günlerinden uluslararası bir yıldıza dönüşmesine, satın aldığı Miami CF kulübünden özel yaşamına kadar pek çok detay yer alması bekleniyor. David’in yanı sıra, şarkıcılığın ardından bir moda ikonuna dönüşen eşi Victoria ve çocuklarının da projede büyük rol oynayacağı belirtiliyor.

The Sun’a konuşan çifte yakın bir kaynak, David ve Victoria’nın ilişkilerinin ilk dönemlerinin de ekrana gelebileceğini söylerken, "David’in ailesindeki herkes inanılmaz bir arşivçi. Onu daha kariyerinin başında bir çocukken bile kayıt altına alıyorlardı. Tüm yerel gazete haberleri, okul kayıtları ve takım fotoğrafları… Yıllar boyunca bunları biriktirdiler" dedi.