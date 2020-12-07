Netflix, Crown dizisine "kurgu" uyarısı eklemeyi reddetti

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Netflix, son sezonunda Prenses Diana'nın hayatına ele almaya başlamasının ardından Britanya'da Kraliyet ailesini yanlış aktardığı için eleştirilen The Crown dizisinin kurmaca olduğuna dair uyarı yayımlamayacağını açıkladı.

Netflix'te dördüncü sezonu yayınlanan The Crown dizisi, Britanya Kraliyet Ailesi'nin tarihini anlatan hikâyesinin son sezonunda Prenses Diana ve Prens Charles ilişkisini ele aldı. Dizinin yayımlanmaya başlamasıyla, Britanya'da dizinin kurgu olduğu ancak bunun belirtilmediği gerekçesiyle yanlış yönlendirme yaptığına dair eleştiriler geldi.

Netflix, tepkilere rağmen diziye "kurgu" uyarısı eklemeyi reddetti. Netflix, The Crown'ı her zaman bir drama olarak sunduğunu, izleyicilerin bunun tarihi olaylara dayanan bir kurgu olduğunu anladıklarından emin olduklarına dair bir açıklama yaptı.

Britanya Kültür Bakanı Oliver Dowden başta olmak üzere birçok isim, ABD'li şirketin, senaryonun izleyicilere kraliyet ailesi hakkında yanlış ve zarar verici bir izlenim verme riski taşıdığını belirtmişti. Dizide Prenses Margaret karakterini canlandıran Helena Bonham Carter, dizisini kurgu olduğunu açıklamanın "ahlaki bir sorumluluk" olduğunu söylemişti.