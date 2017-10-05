Netflix Amerika'daki abonelik ücretlerini 10'a katladı

Çevrimiçi video eğlence platformu Netflix Amerika’daki abonelik fiyatlarında yeni düzenlemeye gitti. Buna göre servisin en ünlü ve en avantajlı abonelik paketi olan 1 dolarlık paket 10,99 dolara yükseltildi.

Servisin diğer ilgi gören abonelik hizmetlerinden Premium abonelikte ise 2 dolarlık bir zam yaptı. Bu pakette eşzamanlı ekran sayısını 2'den (standart plandaki gibi) 4’e yükselten 4K video hizmetinin tarifesi 11,99 dolardan 13,99 dolara yükseldi.

Aylık 7,99 dolar tutarında ve standart çözünürlüklü videoyu bir ekrana aktaran temel planın fiyatı ise aynı kalıyor. Netflix, ABD’deki yeni aboneler için fiyat artırmaya başladı ve halihazırda abonelikleri bulunanların fiyatlarını ise 19 Ekim'de artırmaya başlayacak. Netflix, tüm abonelere en az 30 gün önceden bildirimde bulunacak ve önümüzdeki birkaç ay boyunca faturalama döngüsü içinde fiyat artışlarını uygulamaya başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamada Netflix planları ve fiyatlandırmasının, servise daha özel TV şovları ve filmler eklenirken, yeni ürün özellikleriyle üyelere çok daha iyi içerik bulmalarına yardımcı olmak için zaman zaman ayarlandığını belirtti.

Netflix'in Ekim 2015'teki son fiyat artışından bu yana, ABD abone üye sayısı Eylül ayı sonunda 44,7 milyondan 52,7 milyona yükseldi.

İnternet televizyon hizmetinde lider olan şirket ayrıca çevrimdışı görüntüleme için bir indirme özelliği eklemişti. Şirketin orijinal içeriğe olan harcaması bu yıl 6 milyar dolara yükseldi.