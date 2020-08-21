Netflix, 30 günlük deneme süresini ücret karşılığında yeniden kullanıma açtı

Netflix’in kötüye kullanım nedeniyle Türkiye’den kaldırdığı 30 günlük ücretsiz deneme üyeliği yeniden uygulamaya açıldı. Netflix’i 30 gün boyunca denemek isteyenler, yalnızca 0,20 TL, 1,99 TL gibi ücretler ödeyerek deneme süresinden faydalanabilecekler

Netflix, ilk başta ücretsiz olarak başlattığı bu deneme sürümünü, şu anda ufak bir ücret karşılığında sunuyor. Kullanıcılardan 30 gün için 1,99 TL isteyen Netflix, bu sayede kötüye kullanımın da önüne geçmeyi amaçlıyor