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Netflix, 30 günlük deneme süresini ücret karşılığında yeniden kullanıma açtı

21 Ağustos 2020 09:32

Netflix’in kötüye kullanım nedeniyle Türkiye’den kaldırdığı 30 günlük ücretsiz deneme üyeliği yeniden uygulamaya açıldı. Netflix’i 30 gün boyunca denemek isteyenler, yalnızca 0,20 TL, 1,99 TL gibi ücretler ödeyerek deneme süresinden faydalanabilecekler
 
Netflix, ilk başta ücretsiz olarak başlattığı bu deneme sürümünü, şu anda ufak bir ücret karşılığında sunuyor. Kullanıcılardan 30 gün için 1,99 TL isteyen Netflix, bu sayede kötüye kullanımın da önüne geçmeyi amaçlıyor

Webtekno'nun aktardığına göre Netflix’in açıklamasına göre şu anda ilk 30 gün 1,99 TL’den edinebileceğiniz deneme sürümüne sadece yeni üyelerin ulaşabildiği belirtildi. Bu noktada mail adresiniz, kredi kartı bilgileriniz gibi size özel bilgileri kontrol eden Netflix, özellikle her ay farklı bir sanal kartla üyelik açıp platformu ücretsiz kullanan kullanıcıları engellemek istiyor. 

 

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