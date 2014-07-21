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Netenyahu'dan Gazzelilere: Güvende olmak için evlerinizi terk edin

İsrail ordusu Gazze halkına Arapça uyarı broşürleri dağıtıyor

21 Temmuz 2014 14:16

İsrail yönetimi Gazze'ye başlattığı operasyonlara devam ederken, bölgede vurulacak noktalarda yaşayan halka yönelik Arapça uyarı broşürleri atıyor. 

Radikal’de yer alan habere göre, uçaklardan atılan broşürlerde, “ hava saldırısı yapılacağı” uyarısı yer alırken, vurulacak bölgedeki halktan “evlerini boşaltmaları, Hamas üyelerini asla evlerine almamaları ve onlardan uzak durmaları" isteniyor. 

Öte yandan İngiliz BBC televizyonuna konuşan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze halkına seslenerek, "Evleri terk ederek, İsrail ordusunun onlardan gitmelerini istediği yerlere gitmelerini" istedi. Netanyahu, “Bu fırsatı kullanarak Gazze halkına konuşmak istiyorum. İsrail ordusunun uyarına kulak verin. Evlerinizi terk edin ve gitmeniz söylenen yere gidin. Terk edin, orada durmayın. Çünkü Hamas sizin ölmenizi istiyor. Hamas için ölmemelisiniz. Hamas sizi önemsemiyor. Ancak biz sizin güvende olmanızı istiyoruz.” dedi.

 

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