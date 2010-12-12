-NETENYAHU KUDÜS'ÜN BÖLÜNMESİNE KARŞI TEL AVİV (A.A) - 12.12.2010 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın, ABD eski Başkanı Bill Clinton'un 2000 yılında önerdiği "Kudüs'ün bölünmesi" planına destek verdiği ve "İki devletli çözümle İsrail'in güvenliği konusunda bir çelişki yok" dediği bildirildi. Ynet haber sitesinin Washington çıkışlı haberine göre Barak, cuma günü düzenlenen Saban Ortadoğu Politikaları Araştırma Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Batı Kudüs'ün ve Eski Kent içindeki Yahudi mahallesinin İsrail'in, Arap nüfusunun yoğun olduğu mahallelerin de Filistin'in kontrolü altında olması gerektiğini söyledi Barak, iki taraf arasında varılacak bir barış anlaşmasının, çatışmanın bittiği ve tarafların herhangi başka bir istekte bulunamayacaklarının ilanını da kapsaması gerektiğini söyledi. İsrail Savunma Bakanı, anlaşmanın katı güvenlik önlemlerini de içermesi gerektiğini ekleyip, "İsrail'in sınırları Yahudi çoğunluğun güvenliğini sağlayacak şekilde çizilip, diğer tarafta da silahtan arınmış bir Filistin devleti olmalıdır" dedi. Barak ayrıca Batı Şeria'daki büyük Yahudi yerleşim bloklarının İsrail egemenliği altında kalmasını gerektiğini, küçük yerleşimlerin boşaltılabileceğini kaydetti. Bölgesel durum üzerinde de görüşlerini dile getiren Barak, İsrail'in bir kez daha fırsatlar ve mücadelelerin birarada yer aldığı kritik bir kavşakta bulunduğunu, bir taraftan komşularıyla barış görüşmelerini sürdürürken diğer taraftan da Hamas, Hizbullah ve diğer küresel terör şebekeleriyle mücadele ettiğini ifade etti. Barış sürecine devam edilmediği takdirde, İsrail ve Filistinliler'in şiddet ve kan sarmalına geri döneceği uyarısında bulunan Barak, "Barış görüşmelerini tekrar başlatmanın, birbirimizden şüphe etmemenin bir yolunun bulmalıyız. İsrail'in güvenliğini sağlamak ile iki devletli çözüm arasında herhangi bir çelişki yok" dedi. İki devletli çözümün şart olduğunu vurgulayan Barak dünya ülkelerinin, İsrail'in başka bir halk üzerindeki kontrolünü artık kabul etmediklerinin de altını çizdi. -NETANYAHU: "BU, İSRAİL HÜKÜMETİNİN POLİTİKASI DEĞİL"- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Barak'ın Washington'da Kudüs'ün bölünmesini destekleyen sözlerinin hükümetin politikasını yansıtmadığını belirtti. İsrail radyosunun haberine göre Netanyahu, Barak'ın açıklamalarını "İşçi Partisi Başkanı " sıfatıyla yaptığını ve hükümeti temsil etmediğini ifade etti. Öte yandan, İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı, İşçi Partili Binyamin Ben-Eliezer de İsrail radyosuna, "Filistinliler'le barış görüşmeleri olmayacaksa, İşçi Partili bakanların hükümetten çekileceğini" söyledi. Ben-Eliezer, "önümüzdeki haftalar çok kritik. Kilit konularla görüşmelerin başlayıp başlamayacağına ya da İsrail için bir felaket sonucunu verecek ayak diremelerin devam edip etmeyeceğine karar verilecek" dedi. Ben-Eliezer, bu muhtemel "felaketleri" ise "İsrail üzerine uluslararası baskı uygulanması, İsrail'in uluslararası izolasyonu, İsrail'e bir çözüm empoze edilmesi ve ekonomisine zarar verilmesi" olarak sıraladı. (GÜR-DEN)