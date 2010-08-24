T24 LogoT24 Logo
Dünya

NETANYAHU, UAEK BAŞKANI AMANO İLE GÖRÜŞMEDİ TEL AVİV (A.A)

24 Ağustos 2010 17:34

-NETANYAHU, UAEK BAŞKANI AMANO İLE GÖRÜŞMEDİ TEL AVİV (A.A) - 24.08.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 3 günlük ziyaret için dün İsrail'e gelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano'yla görüşmemeyi tercih ettiği bildirildi. Haaretz gazetesinin haberinde, Amano'nun birkaç ay önce görüşme talebinde bulunduğu, ancak Netanyahu'nun tatilde olması dolayısıyla bu randevunun geçen hafta iptal edildiği belirtildi. Gazete, bununla birlikte görüşmenin dün öğleden sonra yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti. Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir yetkili, "bu haberlerin doğru olup olmadığı konusunda bilgisinin olmadığını" söyledi. Amano geçen ay yaptığı açıklamada, İsrail'i Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (TNP) katılması için ikna etmek amacıyla İsrailli yetkililerle şahsen temas kuracağını açıklamıştı. Nükleer silaha sahip olduğu belirtilen İsrail, bu konuyu tartışmaktan kaçınırken, Arap ülkeleri ise bu ülkenin nükleer programının denetime açılmasını istiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24