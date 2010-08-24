-NETANYAHU, UAEK BAŞKANI AMANO İLE GÖRÜŞMEDİ TEL AVİV (A.A) - 24.08.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 3 günlük ziyaret için dün İsrail'e gelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano'yla görüşmemeyi tercih ettiği bildirildi. Haaretz gazetesinin haberinde, Amano'nun birkaç ay önce görüşme talebinde bulunduğu, ancak Netanyahu'nun tatilde olması dolayısıyla bu randevunun geçen hafta iptal edildiği belirtildi. Gazete, bununla birlikte görüşmenin dün öğleden sonra yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti. Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir yetkili, "bu haberlerin doğru olup olmadığı konusunda bilgisinin olmadığını" söyledi. Amano geçen ay yaptığı açıklamada, İsrail'i Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (TNP) katılması için ikna etmek amacıyla İsrailli yetkililerle şahsen temas kuracağını açıklamıştı. Nükleer silaha sahip olduğu belirtilen İsrail, bu konuyu tartışmaktan kaçınırken, Arap ülkeleri ise bu ülkenin nükleer programının denetime açılmasını istiyor.