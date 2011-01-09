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Dünya

NETANYAHU'NUN TEMSİLCİSİ ABD'YE GİDİYOR KUDÜS (A.A)

09 Ocak 2011 10:05

-NETANYAHU'NUN TEMSİLCİSİ ABD'YE GİDİYOR KUDÜS (A.A) - 09.01.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temsilcisinin, İsrail-Filistin barış görüşmelerini canlandırma çabaları çerçevesinde gelecek hafta ABD'ye gideceği bildirildi. İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, temsilci İzak Molço ve bir Filistinli temsilcinin diplomatik süreci ilerletmek amacıyla gelecek hafta Washington'a gideceği belirtildi. Molço ve Filistinli temsilcinin ABD'de bir araya gelip gelmeyeceği ise açıklanmadı. Bu arada Ramallah'taki Filistinli yetkililer, bir Filistinli temsilcinin gelecek hafta ABD'ye gideceğinden haberdar olmadıklarını söyledi. ABD'nin desteğiyle yeniden başlayan doğrudan İsrail-Filistin görüşmeleri, İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri inşaatının kısmen durdurulmasını öngören moratoryumun süresinin dolduğu üç ay önce kesilmişti.

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