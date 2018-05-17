Netanyahu'nun oğlundan küfürlü Türkiye paylaşımı!

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu Türkiye'ye karşı küfür içerikli bir paylaşım yaptı. 26 yaşındaki Netanyahu, Instagram hesabının hikâye bölümünden, "F... Turkey" yazan ve Türk bayrağının yer aldığı bir görsel paylaştı.

Duvar'da yer alan habere göre, Yair Netanyahu’nun daha sonra Instagram hesabını sildiği görüldü. Bu sırada alınan ekran görüntüsünün yayılması sonrası Yair Netanyahu’ya sosyal medyada çok sayıda tepki gösterildi. İsrail Başbakanlık ofisi açıklama yapmak zorunda kalarak, “Yair Netanyahu sivil bir vatandaştır ve Instagram sayfası sayfası da öyledir” ifadelerini kullandı. Siyonist Birlik Partisi’nden milletvekili Shelly Yacimovich ise bu açıklamaya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Yair Netanyahu geçmişte de, babasının muhaliflerinin bir karkikatürünü Facebook’ta paylaştığı için tepki çekmişti. Karikatürde görülen kişiler arasında, milyarder George Soros ve eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da vardı.