Netanyahu'nun korumasının silahı yok!

T24- İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun korumalarından birinin bavulundaki dört silahın kaybolduğu açıklandı.





Yetkililer, 9mm’lik Glock marka tabancaların bulunduğu bavulun Washington’dan New York’a değil, yanlışlıkla Los Angeles’a gönderildiğini, bu sırada silahların kaybolduğunu açıkladı.





Olayı soruşturan Amerikalı ve İsrailli yetkililer ‘adi hırsızlık’ olasılığı üzerinde duruyor.





Ancak yetkililer, olası hırsızlığın uçuş öncesinde mi, yoksa sonrasında mı yapıldığı hakkında hala bir fikre sahip değil.





Başbakan Benyamin Netanyahu dün Washington’da Başkan Barack Obama ile görüştükten sonra, bugün BM’de yapacağı görüşmeler için New York’a gitti. Koruma da bu ziyaretler sırasında Başbakan Benyamin Netanyahu’ya eşlik ediyordu.

