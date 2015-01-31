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Dünya

Netanyahu'nun eşi, şişe depozitolarını zimmetine geçirmiş

Muhalifler parti binası önüne şişe yığdı, ‘Şişeni de al git’ diye pankart açtı

31 Ocak 2015 13:07

İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu resmi konutta kullanılan şişelerin depozitolarını kendi zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Muhalifler parti binası önüne şişe yığdı, ‘Şişeni de al git’ diye pankart açtı. Netanyahu’nun makamından yapılan açıklamada, Netanyahu ailesi tarafından şişe depozito paralarını içeren bir çekin bankaya yatırılarak devlete iade edildiği belirtildi.

Netanyahu ailesinin resmi konutunda hizmetinde bulunan Meni Naftali adlı çalışan, Sara Netanyahu’ya tazminat davası açtı. Dava açma sebebi ise Meni Naftali’ye çok kötü davranması ve sürekli olarak hakaret etmesi.

Vatan’da yer alan habere göre, bu davada Naftali’nin ortaya attığı bir iddia İsrail gündemini sarstı. İddiaya göre Sara Netanyahu, devlet tarafından ödenen ve depozitosu bulunan içeceklerin şişelerini güvenlik görevlilerine veriyor, depozito paralarının ise kendisine verilmesini istiyordu. Bayan Netanyahu’nun talimatı yerine getirildi ve maliyeti 24 bin şekel (14 bin 750 TL) olan tüm şişelerin depozitosu Sara Netanyahu’ya verildi. Naftali, “Sara Netanyahu boş şişeleri geri dönüşüm merkezine götürmemizi ve depozito paralarını iade almamızı emretti. Sonra da bu paraları cebine attı. Bu miktar 4 senede 24 bin şekele (14 bin 750 TL) ulaştı. Bu para onun harçlığı idi” dedi.

 

Parayı iade etti

 

İsrail gazetesi Yediot Ahronot’un haberine göre bu iddialar yeni değil. Savcılık konudan haberdar olduğunu durumu soruşturduğunu belirtti. Haberin yayınlanmasının ardından bir grup muhalif Netanyahu’nun liderlik ettiği Likud Partisi’nin Genel Merkezi’ne içi boş şişelerle dolu çuvallarla geldi. Çuvallar binanın önüne bırakılarak ‘Şişelerini de al git’ pankartı açıldı.

Skandalın boyutunun büyümesi üzerine Başbakan bu duruma sessiz kalamadı. Netanyahu’nun makamından yapılan açıklamada, Netanyahu ailesi tarafından şişe depozito paralarını içeren bir çekin bankaya yatırılarak devlete iade edildiği belirtildi.

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