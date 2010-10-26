Netanyahu'nun bu ziyareti Türkiye'yi kızdıracak!

T24 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Türk'ün öldüğü Mavi Marmara baskınını düzenleyen komandoları ziyaret etti. Netanyahu, 31 Mayıs'taki operasyonda yer alan komandoların "cesurca" davrandığını iddia etti, 9 Türk'ün öldüğü operasyonu "profesyonelce" olarak niteledi.



Türkiye, Mavi Marmara baskını için hala özür beklerken; İsrail'den tam tersi yönde mesaj geldi.



İsrailliler, özür dilemek bir yana, kendi askerlerinin doğru olanı yaptığını savunuyor hatta Türkiye'yi suçluyor.



Türkiye'nin tepkisini çekecek son adım İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi.



Netanyahu, Mavi Marmara baskını yapan askeri birliği ziyaret etti. 9 Türk'ün öldüğü baskın için "profesyonelce" ifadesini kullandı.



Netahyahu, ayrıca Mavi Marmara gemisiyle yardım götürenlerin İsrail askerlerini öldürmeye çalıştığını öne sürdü.



İsrail Başbakanı Netanyahu, Mavi Marmara baskınında yer alan askerlere, "Sizden iyisi yok. Sizleri selamlıyorum" diyerek seslendi.



Daha önce İsrail Genelkurmay Başkanı ve ana muhalefet lideri de benzer bir tavır almıştı.



Genelkurmay Başkanı Aşkenazi, Türkel komisyonuna verdiği ifadede, "askerlerimiz sadece 308 kurşun sıktı. Zarar verilmemesi gereken hiç kimseye zarar vermedik" demişti.



Çok geçmeden İsrail'in ana muhalafet lideri, eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, "Mavi marmara yardım gemisini 'Türkiye'nin bilinçli bir siyasi provokasyonu' olarak nitelemiş, "Türkiye'nin amacı Gazze'ye yardım yapmak değil siyasi çıkar sağlamak" demişti.





